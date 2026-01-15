¥Ä¥¢¡¼5¾¡¤ÎÈæ²Å¿¿Èþ»Ò¡¡¡ÖÂð·ú¡×¹ç³Ê¡ª¡Ö¹ç³Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤â½ËÊ¡
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÈæ²Å¿¿Èþ»Ò¡Ê32¡áTOYO¡¡TIRE¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎáÏÂ7Ç¯¡¡ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤é¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âð·ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄ©Àï¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ù¤Ë¸þ¤«¤¤ÊÙ¶¯¤¹¤ë»ö¼«ÂÎ¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È¤¹¤ë»ö¤¹¤é¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¹ç³Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ßÀ®Ä¹½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Âð·ú»Î¤Î¹ç³ÊÎ¨¤ÏÎãÇ¯15¡Á18¡ó¤ÇÆñ´Ø¹ñ²È»ñ³Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï18.7¡ó¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡¤ÎÈæ²Å¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¡£µÜÎ¤Èþ¹á¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¿¿Èþ»Ò¤Ë¿§¡¹¤ÈÊ¹¤¯¡×¤È½ËÊ¡¡£³Þ¤ê¤Ä»Ò¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£