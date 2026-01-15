¥¢¥¤¥Û¥±½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×GKÁý¸¶³¤Í¼¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¡×½Ð¿È¤Î»¥ËÚ¹ñºÝÂç¤ÇÁÔ¹Ô²ñ
¡¡2·î7Æü³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎGKÁý¸¶³¤Í¼¡Ê24¡¢Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬15Æü¡¢½Ð¿È¤Î»¥ËÚ¹ñºÝÂç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô½Ð¿È¤ÎÁý¸¶¤Ï¡¢22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤ËÂ³¤¯2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¡£Âç³Ø2Ç¯À¸¤ÇÎ×¤ó¤ÀËÌµþÂç²ñ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò³°¤ì¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶µ¿¦°÷¤È³ØÀ¸Ìó150¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Áý¸¶¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Áý¸¶¤Ï16Ç¯U¡½18À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢22¡Á25Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿25Ç¯¥¢¥¸¥¢Åßµ¨Âç²ñ¤Ê¤ÉÆüËÜÂåÉ½¤òÎòÇ¤¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇÆ±14°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÀï¤¦¡£Áý¸¶¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤Þ¤ÇÁ´°÷¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£