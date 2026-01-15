¡Ú³ÚÅ·¡Û ÀÐ°æ°ìµ×£Ç£Í¡¢Â§ËÜ¹·Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÁªÂò¤ò¡×³¤³°£Æ£Á¸¢¹Ô»ÈÃæ
¡¡³ÚÅ·¡¦ÀÐ°æ°ìµ×£Ç£Í¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á²ñµÄ¸å¤ËÀÐ°æ£Ç£Í¤¬¼èºàÂÐ±þ¡£Â§ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æº£¸å¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¡¢¤¦¤Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Àë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦ÏÓ¤Î·èÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£µ£¶»î¹ç¤Ç£³¾¡£´ÇÔ£±£¶¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£°£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Â§ËÜ¡£ºòµ¨¤Ç³ÚÅ·¤È¤Î£·Ç¯·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢µåÃÄÁªÂò¤Î´ð½à¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤Ï»°½ÅÃæµþÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£²Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç³ÚÅ·Æþ¤ê¡£¿·¿Í¤«¤é£¶Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¡¢£±£´Ç¯¤«¤é»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£µÇ¯Ï¢Â³Ã¥»°¿¶²¦¤ò³ÍÆÀ¡££²£´Ç¯¤Ë¤Ïµß±ç¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢£µ£´ÅÐÈÄ¤Ç£³¾¡£´ÇÔ£³£²¥»¡¼¥Ö¡¢£´¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£´£¶¤Ç¥»¡¼¥Ö²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡££Î£Ð£ÂÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±£³Ç¯´Ö¤Ç£³£·£³»î¹ç¡¢£±£²£°¾¡£¹£¹ÇÔ£´£¸¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£