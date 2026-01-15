ËèÆü¤Î¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¡Ù¤¬¼«Á³¤ÈÊÒ¤Å¤¯¢öasakoÎ®TODO¥Î¡¼¥È½Ñ¤Ã¤Æ¡©
¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¡Öµ¤¤¬¤«¤ê¡×¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦asako¤µ¤ó¤Î¥Î¡¼¥È½Ñ¤Ç¤¹¡£
²È»ö¤äÇã¤¤Êª¡¢²ÈÂ²¤ÎÍÑ»ö¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤äÊë¤é¤·¤â¼«Á³¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢asako¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´èÄ¥¤é¤º¤ËÂ³¤¯ËèÆü¤ÎTODO¥Î¡¼¥È¤Î½ñ¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´èÄ¥¤é¤º¤ËÂ³¤¯¡ª asakoÎ®¥Î¡¼¥È½Ñ
➀¥Î¡¼¥È¤Ï¾®¤µ¤á¤ÎA5¥µ¥¤¥º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¯
£ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¾ì½ê¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤¯
¤Äê´üÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë
¥Î¡¼¥È¤Ï¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ø¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤Ê¤¤ã¡Ù¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¹¤à¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ñ¤¤¤¿¤éÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¾ì½ê¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤¡¢Äê´üÅª¤Ë½ñ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼Â¸½Î¨¤¬¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎTo do¥Î¡¼¥È¤Î½ñ¤Êý
»¨Â¿¤Ê¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤ÆËèÆü¤ò¤¹¤Ã¤¤ê²á¤´¤¹
1¹Ô¤Ë¤Ä¤1¤Ä¸Ä¾ò½ñ¤¤Ç½ñ¤¯
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â½ñ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤°Ü¤¹¤È¡¢²ÙÊª¤¬¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡£¹Ô´Ö¤ÏµÍ¤á¤¹¤®¤º¤æ¤Ã¤¿¤ê½ñ¤¯¤È¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¹àÌÜ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸«Íî¤È¤·ËÉ»ß¤Ë¤â¡£
Í¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ï´Ý¤Ç°Ï¤à
Æüµ¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Î¤è¤¦¤ËÆü¤Å¤±¤Ïµ¤µ¤º¡¢Á°Æü¤ÎÆâÍÆ¤ËÍâÆü¤ÎÊ¬¤ò¤É¤ó¤É¤ó½ñ¤Â¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ï´Ý¤Ç°Ï¤ó¤À¤ê¡¢´ü¸Â¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤«¤òÌÀµ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤«ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ª¤ï¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¾Ã¤µ¤º¤ËÀþ¤ò°ú¤¯
¼Â¹Ô¤·¤¿¹àÌÜ¤Ï¾å¤«¤éÀþ¤ò°ú¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÃ£À®´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¤³¤³¤í¤¬¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¹àÌÜ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼«¿®¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¹àÌÜ¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë·«¤ê±Û¤¹
1¥Ú¡¼¥¸Ëä¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹àÌÜ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó½é¤á¤Ë½ñ¤°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¼ê´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¸¤¬Ê£¿ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¸«Íî¤È¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚPOINT¡Û¤º¤Ã¤ÈÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤â¥¢¥ê
²¿¥Ú¡¼¥¸½ñ¤¿Ê¤ó¤Ç¤â¤Ä¤Í¤Ë·«¤ê±Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤â¡£¡ÖÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅ¬À¤¬¤ï¤«¤ê¡¢µÕ¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡£
ÊÒ¥Ú¡¼¥¸¤À¤±»È¤¤È¿ÂÐ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤¢¤±¤Æ¤ª¤¯
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥Î¡¼¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÊ¸»ú¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ÈÆâÍÆ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸«Íî¤È¤¹¹àÌÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢½ñ¤¯¤Î¤Ï±¦¥Ú¡¼¥¸¤À¤±¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤ä¤¹¤¤¥ê¥ó¥°¼°¥Î¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êasako¤µ¤ó¡Ë
½ñ¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤ë¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÊë¤é¤·¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎTo do¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Äasako¤µ¤ó
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öhibihibi¡×¤ÇÂæ½ê»Å»ö¤äÆ»¶ñÁª¤Ó¡¢Î¹Æüµ¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ°²è¤òÈ¯¿®¡£¤ª¤À¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ë¡¢ËèÆü¤òµ¤Ê¬¤è¤¯²á¤´¤¹¥Ò¥ó¥È¤¬¹¥É¾¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¼Ç¤òÀÄ¤¯¤¹¤ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷asako__kuma