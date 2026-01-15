ËèÆü¤Î¡Ø¤ä¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¡Ù¤¬¼«Á³¤ÈÊÒ¤Å¤¯¢öasakoÎ®TODO¥Î¡¼¥È½Ñ¤Ã¤Æ¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¤ä¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¡Öµ¤¤¬¤«¤ê¡×¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦asako¤µ¤ó¤Î¥Î¡¼¥È½Ñ¤Ç¤¹¡£

²È»ö¤äÇã¤¤Êª¡¢²ÈÂ²¤ÎÍÑ»ö¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¡×¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤äÊë¤é¤·¤â¼«Á³¤È¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Ï¡¢asako¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´èÄ¥¤é¤º¤ËÂ³¤¯ËèÆü¤ÎTODO¥Î¡¼¥È¤Î½ñ¤­Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

´èÄ¥¤é¤º¤ËÂ³¤¯¡ª asakoÎ®¥Î¡¼¥È½Ñ

➀¥Î¡¼¥È¤Ï¾®¤µ¤á¤ÎA5¥µ¥¤¥º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
­¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¯
­£ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¾ì½ê¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤¯
­¤Äê´üÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë

¥Î¡¼¥È¤Ï¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ø¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤Ê¤­¤ã¡Ù¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¹¤à¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ñ¤¤¤¿¤éÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¾ì½ê¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤­¡¢Äê´üÅª¤Ë½ñ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼Â¸½Î¨¤¬¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ËèÆü¤ÎTo do¥Î¡¼¥È¤Î½ñ¤­Êý

»¨Â¿¤Ê¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¡×¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤ÆËèÆü¤ò¤¹¤Ã¤­¤ê²á¤´¤¹

1¹Ô¤Ë¤Ä¤­1¤Ä¸Ä¾ò½ñ¤­¤Ç½ñ¤¯

¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â½ñ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤­°Ü¤¹¤È¡¢²ÙÊª¤¬¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡£¹Ô´Ö¤ÏµÍ¤á¤¹¤®¤º¤æ¤Ã¤¿¤ê½ñ¤¯¤È¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¹àÌÜ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸«Íî¤È¤·ËÉ»ß¤Ë¤â¡£

Í¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ï´Ý¤Ç°Ï¤à

Æüµ­¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Î¤è¤¦¤ËÆü¤Å¤±¤Ïµ­¤µ¤º¡¢Á°Æü¤ÎÆâÍÆ¤ËÍâÆü¤ÎÊ¬¤ò¤É¤ó¤É¤ó½ñ¤­Â­¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ï´Ý¤Ç°Ï¤ó¤À¤ê¡¢´ü¸Â¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤«¤òÌÀµ­¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤­¤«ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

½ª¤ï¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¾Ã¤µ¤º¤ËÀþ¤ò°ú¤¯

¼Â¹Ô¤·¤¿¹àÌÜ¤Ï¾å¤«¤éÀþ¤ò°ú¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ç¤­¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÃ£À®´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¤³¤³¤í¤¬¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¹àÌÜ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼«¿®¤¬¤ï¤¤¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£

½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¹àÌÜ¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë·«¤ê±Û¤¹

1¥Ú¡¼¥¸Ëä¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹àÌÜ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó½é¤á¤Ë½ñ¤­°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¼ê´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¸¤¬Ê£¿ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¸«Íî¤È¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡ÚPOINT¡Û¤º¤Ã¤ÈÃ£À®¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤­¤é¤á¤ë¤Î¤â¥¢¥ê
²¿¥Ú¡¼¥¸½ñ¤­¿Ê¤ó¤Ç¤â¤Ä¤Í¤Ë·«¤ê±Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ³«¤­Ä¾¤Ã¤Æ¤¢¤­¤é¤á¤ë¤³¤È¤â¡£¡ÖÃ£À®¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅ¬À­¤¬¤ï¤«¤ê¡¢µÕ¤Ë¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡£

ÊÒ¥Ú¡¼¥¸¤À¤±»È¤¤È¿ÂÐ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤¢¤±¤Æ¤ª¤¯

¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥Î¡¼¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÊ¸»ú¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ÈÆâÍÆ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸«Íî¤È¤¹¹àÌÜ¤¬¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢½ñ¤¯¤Î¤Ï±¦¥Ú¡¼¥¸¤À¤±¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤ä¤¹¤¤¥ê¥ó¥°¼°¥Î¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êasako¤µ¤ó¡Ë

½ñ¤­½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤ë¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÊë¤é¤·¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎTo do¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Äasako¤µ¤ó

¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öhibihibi¡×¤ÇÂæ½ê»Å»ö¤äÆ»¶ñÁª¤Ó¡¢Î¹Æüµ­¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ°²è¤òÈ¯¿®¡£¤ª¤À¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ë¡¢ËèÆü¤òµ¤Ê¬¤è¤¯²á¤´¤¹¥Ò¥ó¥È¤¬¹¥É¾¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¼Ç¤òÀÄ¤¯¤¹¤ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷asako__kuma

