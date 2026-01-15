¼ãÄÐÀé²Æ¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤ÇºÆ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤ë¶Ë°Õ¹ðÇò¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿Î¢ÏÃ¤Ç¡Ö¤³¤ì¥À¥á¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ãÄÐÀé²Æ¤È¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¥¬¥ä¥¬¥ä¡È¤¦¤ë¤µ¤¯¡É¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Ù¡£13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËMAZZEL¤ÎNAOYA¤ò·Þ¤¨¡¢¼ãÄÐ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤Î·Ð¸³¤«¤é³Ø¤ó¤ÀÂÐ½èË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥ã¥ë»þÂå?!¡¡¶âÈ±¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤Î¼ãÄÐÀé²Æ
¡¡¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ï¡Ê¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤³¤¤¤Äµ¤¤Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¿Í¤Ï¤â¤¦°ú¤Ã³Ý¤±¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿·Á¯¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤ËNAOYA¤Ï¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È°ìÅÙ¤â¥É¥Ã¥¥ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤È¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤â¤·¡¢º£¸å¥É¥Ã¥¥ê¤Î»Å»öÍè¤¿¤éÃí°Õ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¼ãÄÐ¤¬¥É¥Ã¥¥ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö¤«¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¤¨¡©¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥É¥Ã¥¥ê¤ÎÈÖÁÈ½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬ºÆ¤Ó¥É¥Ã¥¥ê¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë»ö¤òË½Ïª¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿NAOYA¤Ï¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢º£¸å¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
