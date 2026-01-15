USJ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù5¼þÇ¯¤Ç¿·È¯É½¡Ä¡ÈÌµÅ¨¡É¤ÎÂÎ¸³¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Ï15Æü¡¢¥¨¥ê¥¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î³«¶È5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡È¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¡É³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¥Î¥³²¦¹ñ¤ÇÂçËÁ¸±¡ª ¤ï¤¯¤ï¤¯¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢2021Ç¯3·î18Æü¤Ë³«¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç³«¶È5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¤¿¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÈÃ¯¤â¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·ÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÉÂÎ¸³¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¥²¥¹¥È¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ë¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÁ´¿È¤Ç¥¢¥½¥Ó¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é°ìÃ×ÃÄ·ë¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡ÈÌµÅ¨¡É¤Ê¤ó¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¢£¡Ö5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
5¼þÇ¯¸ÂÄê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥±¡¼¥¤¬¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥¶¤ËÅÐ¾ì¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤¬¡¢5¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõ¾þ¤Ç½Ëº×´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊÑ¿È¡ªº£¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿BIG¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥±¡¼¥¤Ç¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡ª
¢£¡Ö¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡×
¥Þ¥ê¥ª¤ä¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤¿¤Á¤Ë²ñ¤ª¤¦¡ª5¼þÇ¯¸ÂÄê¤Ç¥è¥Ã¥·¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¤Ë¥¥Î¥Ô¥ª¡¢5¼þÇ¯¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥è¥Ã¥·¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¡ªº£¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤«¤â¡©
¢£¡Ö¥¥Î¥³²¦¹ñ¤ÇÂçËÁ¸±¡ª¤ï¤¯¤ï¤¯¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¡×
5¼þÇ¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤ÎÂçËÁ¸±¡ª¥±¡¼¥¤Î»Å¾å¤²¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥¥Î¥³²¦¹ñ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥è¥Ã¥·¡¼¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤¶½ÐÈ¯¡ª´Ö¶á¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤ÇÁø¶ø¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤ÎÂçËÁ¸±¤Ë¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤è¤¦¡ª
¢£¡Ö5¼þÇ¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¡õ¥°¥Ã¥º¡×
5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¡£
¢¨¥¨¥ê¥¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±é½Ð¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡ÊC¡ËNintendo
TM &¡ÊC¡Ë2026 Universal Studios. All rights reserved.
