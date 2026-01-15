¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ì1¿Í»àË´¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
15Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬¡¢ÃË¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤ò¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤é2¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤àÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¹¹Ô´±¤é4¿Í¤ÇÉô²°¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬ÆÍÁ³ÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃË¤Ï¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÌó500¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Ï©¾å¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»µï¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¼«¾Î¡¢»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼¹¹Ô´±¤é¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë60Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤â¶»¤ò»É¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£