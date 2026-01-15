ÎÓ²È¤½¤á¤¹¤±¤¬£²ÂåÌÜÎÓ²ÈÀ÷ÃÄ¼£¤ò½±Ì¾¤Ø¡Ö¡ØÃÄ¼£¡ÙÌ¾¤òÎÓ²È¤ÎÃæ¤Ç¤âÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡×
¾åÊýÍî¸ì²È¡¢ÎÓ²È¤½¤á¤¹¤±¡Ê59¡Ë¤¬15Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡¢2ÂåÌÜÎÓ²ÈÀ÷ÃÄ¼£½±Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4·î12Æü¡¢Âçºå¡¦Ä«ÆüÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
¤½¤á¤¹¤±¤ÏÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤³¤¢¤¸¥³¡¼¥¹¥±¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£91Ç¯¤Ë4ÂåÌÜÎÓ²ÈÀ÷´Ý¤Ë3ÈÖÄï»Ò¤È¤·¤ÆÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢ÎÓ²ÈÀ÷Êå¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¤½¤á¤¹¤±¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¡Ö¤½¤á¤¹¤±¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£
¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ê¤ÉÂ¿·Ý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¿§Êª¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢40ºÐ¤´¤í¤ò¶¤Ë¿§Êª¤Î½ÐÈÖ¤òÃÇ¤Ã¤ÆÍî¸ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÅÅµ¡¢ÁÏºî¤É¤Á¤é¤â±é¤¸¡¢11Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖÂçºå¿Í¾ðÍî¸ì24¶è¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¿Í¾ðÈ¸¤ÎÁÏºî¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
24¶èÍî¸ì¤ò´°·ë¤·¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í´Á»ú¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡×¤È»Õ¾¢¤ËÁêÃÌ¡£¡ÖÀ÷ÃÄ¼£¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÁª¤ó¤À¡£
2ÂåÌÜÎÓ²ÈÀ÷´Ý¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¾åµþ¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤ÎÁ´¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄëÅÔÌ¡ºÍÁÈ¹ç¡×¤òºî¤ë¤Ê¤ÉÂçÀµ¤«¤éÀï¸å¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿ÀèÂåÀ÷ÃÄ¼£¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤âÌ¡ºÍ»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÄ¾´¶Åª¤Ë±ï¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡ØÃÄ¼£¡ÙÌ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÓ²È¤ÎÃæ¤Ç¤âÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡£
»Õ¾¢¤Ë¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò·Ñ¤®¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½±Ì¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¨¤¨¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¡¢Ç¯µ¨¤âÌÀ¤±¤Æ¤Ø¤ó¤Î¤Ë¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤á¤¹¤±¤Ï¡ÖËÍ¡¢30Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÇ¯µ¨ÌÀ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÀ÷ÃÄ¼£¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢1ËÜ¤Ç¤â¿Í¾ðÈ¸¤ÎÁÏºîÍî¸ì¤¬¸åÀ¤¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Âçºå¡¦À¾À®À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¾À®°é¤Á¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî¸ì¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£À¾À®¶è¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¤È¤³¤í¤ÏÃÏ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤¬¶¯¤ß¤È¤¤¤¤¡¢½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÂåÉ½ºî¡ÖÄÌÅ·³Õ¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
·ËÊ¡Ô¥¼£¡¢·ËÊ¸ÄÁ¡¢¾ÐÊ¡Äâ¿ÎÃÒ¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤é¤¬²Ö¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¿Í¾ðÈ¸¤ÇÂè°ì¿Í¼Ô¤ÎÊ¡Ô¥¼£»Õ¾¢¤Ë¤â¸ý¾å¤òÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿ÁÏºîÍî¸ì¤ò¤É¤ì¤À¤±¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½±Ì¾ÈäÏª¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£