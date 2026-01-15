BTS¥¸¥ß¥ó¡ßVOGUE KOREA¤Î¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤µ¤é¤Ë¾Â¡×¡ÖÃË¤é¤·¤µ¿§µ¤MAX¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬´°àú¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê³«¤±¤¿»Ñ¤Ê¤É
´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE KOREA¡Ù¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢BTS¤ÎJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①BTS¥¸¥ß¥ó¤ÎÇú¥¤¥±¿·¥«¥Ã¥È②~⑧¡ØVOGUE KOREA¡Ù2·î¹æ¥«¥Ðー¡ÊBTS JIMIN¡¿Á´7¼ï¡Ë
¢£Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÅ»¤Ã¤¿BTS¥¸¥ß¥ó
JIMIN¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëDIOR¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤òÅ»¤¤¡¢¡ØVOGUE KOREA¡Ù2·î¹æ¤Î¥«¥Ðー¤ËÅÐ¾ì¡£·×7¼ï¤Î¥«¥Ðー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥¯¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥á¥ë¥Ø¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤é¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü½Ð¤µ¤»¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤¢¤é¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ëç¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Ê»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¤òÅ»¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¶À±Û¤·¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥«¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Äø¤è¤¤¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤¿Ä¹¤¤ÏÓ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£2ËçÌÜ¤ÏÇò¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÂçÃÀ¤Ë³«¤±¤¿¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¡£µÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ä¾®¤µ¤Ê´é¤Ê¤ÉJIMIN¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ3ËçÌÜ¤Ï¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Æ±¿§¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËµÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¡£Á°È±¤Ï¤«¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ßÂ¤Ï³°¤Ë¥Ï¥Í¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤ï¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë¾Â¡×¡Ö¿·¤·¤¤Â¦ÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡ÖÂÄ¹¤Ã¤Ã¤Ã¡ª¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤â¤¦¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡×¡ÖÇú¥¤¥±¡×¡ÖÃË¤é¤·¤µ¿§µ¤MAX¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥¸¥ß¥ó¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç²æ¤é¤Î¿´¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¯¤ë¤Î¤è¡ª¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬´°àú¡×¡ÖÃË½Ð¤Æ¤Æ¥ä¥Ð¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£