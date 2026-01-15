ÂÎ½Å70kg¢ª50kg¤Ë¸ºÎÌÀ®¸ù¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï£²¤Ä¤À¤±¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç³Î¼Â¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÎ½Å70kg¢ª50kg¤È20kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤YouTuber¤Î¥¸¥§¥·¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Ç¤¹¡£
£²¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¸¥§¥·¤Ï¤Þ¤ºÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Î¿©»ö´ÉÍý¤È±¿Æ°¤«¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥·¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿£²¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿©»ö¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÀ©¸Â¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡É¤¬Å´Â§¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¹¥Êª¤Ï¥é¥ó¥Á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¸¥§¥·¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼Îã¤Ï¡ÖÄ«¿©¡§¥Ð¥Ê¥Ê£±ËÜ¡¢Æ¦Æý¥³¥Ã¥×£±ÇÕ¡¢¤ê¤ó¤´£±¸Ä¡¡¥é¥ó¥Á¡§µû¡õ³¤ÁôÎà¡¢Æù¡Ê»é¿È¤Î¾¯¤Ê¤¤Éô°Ì¡Ë¡¢Æ¦Éå¡¡Í¼¿©¡§¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ð¡¼¡¢·Ü¤Î¤µ¤µ¤ß100g¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Ä«¿©¤Ï¾Ã²½¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¡¢¥é¥ó¥Á¤ÏÆÃ¤ËÀ©Ìó¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ÆOK¤À¤±¤ì¤É¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÉ¬¤º£±¼ïÎàÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÍ¼¿©¤Ï£±Æü¤ÎÄ´À°¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯·Ú¤á¤Ë¤¹¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¾¯¡¹¥¥Ä¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¤ËµíÆý¤òÃí¤¤¤ÇÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÅêÆþ¤·¤¿Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿Æ°¡ÛÃ»»þ´Ö¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê±¿Æ°¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë
±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±Æü£²»þ´Ö±¿Æ°¤¹¤ë¡ª¡×¤È¸½¼Â¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö£±Æü10Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È´Å¤á¤ËÀßÄê¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä´ÊÃ±¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤«¤éµ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¸¥§¥·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï10Ê¬´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤ÎÆ°²è¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤·¤«¤â¡¢¥¸¥§¥·¤¬ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï²¿¤«Æ»¶ñ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
20kg¸ºÎÌ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö£³¡Á£µkg¤¯¤é¤¤¸ºÎÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥§¥·¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Ä¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤â°±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
