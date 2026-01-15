NTT¥É¥³¥â¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ¯¤«¤¬É¬¤º»ý¤Ã¤Æ¤¿¡×¡¡¡È²û¤«¤·¡É¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤â¼Â²È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤â¡È»×¤¤½Ð¤Îµ¡¼ï¡É¤ÇÊ¨¤¯
¡¡NTT¥É¥³¥â¤¬14Æü¤Ë¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡È²û¤«¤·¤¤²èÁü¡É¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ¯¤«¤¬É¬¤º»ý¤Ã¤Æ¤¿¡×Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡È²û¤«¤·¥¬¥é¥±¡¼¡É¤Î²èÁü
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©¤¢¤Îº¢¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ¯¤«¤¬É¬¤º»ý¤Ã¤Æ¤¿ N504i¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢2002Ç¯½Õº¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¼Ò¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó¡ØN504i¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤ò½Ä¤Ë4Ê¬³ä¤·¤¿4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£NEC¤Î¥Ñ¥«¥Ñ¥«¤Ð¤Ã¤«µ¡¼ïÊÑ¤·¤Æ¤Æ¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ º£¤â¼Â²È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ±µ¡¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏN208s¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖN505i¤ÈN902i¤ÈN903i¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¬¥é¥±¡¼¤ÏP211i¤Î¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¡È»×¤¤½Ð¤Îµ¡¼ï¡É¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤â¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÏËèÇ¯Çã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤¿¤Ê¡Á¡×¡Ö¤µ¤ó¤¼¤ó¤Èµ±¤¯¡Øi¥â¡¼¥É¡Ù¥Ü¥¿¥ó¡×¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ô¥ç¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡ª²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥é¡¼±Õ¾½¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡ ¥ª¥ì¤ÎÇò¹õ±Õ¾½¤ä¤Ã¤¿¤±¤ó¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
