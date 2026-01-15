¡Ö¥¢¥ß¥å¥µ¥¯¥°¥ë¥áÈ¯·¡º×¡×¤¢¤¹¤«¤é¡ª¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È¡ß¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¥¯¥Þ¥â¥È¤¬¿··§ËÜÌ¾Êª¤òÈ¯·¡
·§ËÜ»Ô¤Î2¤Ä¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡¢¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È¡×¤È¡Ö¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¥¯¥Þ¥â¥È¡×¤¬¡¢¶¦Æ±¤Ç¿·¤·¤¤·§ËÜÌ¾Êª¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö¥¢¥ß¥å¥µ¥¯¥°¥ë¥áÈ¯·¡º×¡×¤¬16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ60Å¹¤¬»²²Ã¤·¡¢Å¹¤´¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥åー60¼ïÎà¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µÒ¤Ï¿·¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤ËÅêÉ¼¤·¡¢Í¥¾¡¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö·§ËÜ¤Î¿·Ì¾Êª¥°¥ë¥á¡×¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¥¯¥Þ¥â¥È¡×¤Î¡ÖÌ£Àé¡ß·Ë²Ö¡×±ÊÈøÍ£ºÚ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤¯¤Þ¤â¤ÈÉÔÃÎ²Ð¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Ù¤Ï¡ØÂç¸«´»(¤ª¤ª¤ß¤«¤ó)¡×¡Ù¤Î´»µÌ¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìÇÕ¤¬·§ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È¡×¤Î¡Ö¹õ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡×ºØÆ£³¨è½»ÒÅý³ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¡¢¡Ö¾å¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Áー¥º¥½ー¥¹¤òºñ¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ß¥å¥µ¥¯¥°¥ë¥áÈ¯·¡º×¤Ï16Æü¤«¤é2·î23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3·îÃæ½Ü¤ËÅêÉ¼·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£