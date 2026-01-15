¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¿¤¤¤Ç»ÔµÄÂáÊá¡¡°ñ¾ë¡¦ºäÅì»Ô¡¢ÃÎ¿Í½÷À¤Ë
¡¡°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢ÃÎ¿Í½÷À¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±¸©ºäÅì»ÔµÄ¤ÎÀÐ»³¼ÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¡áÆ±»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤º¡¢º¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯9·î28Æü¡¢60Âå½÷À¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤¿¤á¡¢10·î¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢11·î1Æü¡¢½÷À¤Î¼Ö¤ËÇíÎ¥ºÞ¤ò¤«¤±¤ÆÅÉÁõ¤ò¤Ï¤¬¤·¤Æ90Ëü±ßÁêÅö¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¡¢½÷À¤Î´Ø·¸Àè¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐ»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï9·î¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¡¢Â¾¤ÎÍÆµ¿¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£