µ´±Û¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¡Ö¤¯¤½¤Ã¡ª¡×¤ª¤·¤ã¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃº¼£Ïº¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡¡´ùÃ¡¤¤¤Æ²ù¤·¤¬¤ë
¡¡µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿±þ¡£¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î°áÁõ¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡Ö¤¯¤½¤Ã¡ª¡×¤È´ù¤òÃ¡¤¤¤Æ²ù¤·¤¬¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºòÇ¯ÁÆÉÊ¤¬½Ð±é¤·¤¿²ó¤¬£²£°£°ËüºÆÀ¸°Ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ´±Û¤¬È¿±þ¡£ÁÆÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¤òÂçÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡£ÀèÇÚ¤Î¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Â¿¤«¤Ã¤¿¡ªµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤Í¤¨¡ª¡×¤ÈÎÉ¤Á¤ã¤ó¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤â¡£¼«¸Ê¾Ò²ðÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃº¼£Ïº¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤¯¤½¤Ã¡ª¤ª¤ì¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¤È´ù¤òÃ¡¤¤¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÆ±¤¸Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹õÃÏ¤Ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÌÏÍÍ¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡£³Î¤«¤Ë¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÃº¼£Ïº¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿ÃåÊª¤Î¥«¥é¡¼¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Á¤À¤í¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö¤µ¤é¤Ë£Ø¤Ç¤â¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Î¤è¡¢¤½¤ì¤â£¶Ëü¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ¡£³§»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤È²ù¤·¤µÇúÈ¯¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¥µ¥â¥¢¤ÎÃº¼£Ïº¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Þ¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£