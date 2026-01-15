ÊÆ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¸¶Ìý¤ÎÈÎÇä¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¡¡½é²ó¤Î¼è°ú³Û¤Ï790²¯±ß
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¸¶Ìý¤Î½é²ó¤ÎÈÎÇä¤ò´°Î»¤·¤¿¡£À¯¸¢Åö¶É¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼è°ú³Û¤Ï5²¯¥É¥ë¡ÊÌó790²¯±ß¡ËÁêÅö¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±Åö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¸å¿ôÆü¤«¤é¿ô½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤ËÄÉ²Ã¤Î¸¶ÌýÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
ÊÆ¹ñ¤¬º£·î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç·³»öºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÆ±¹ñ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤¬»ý¤ÄËÄÂç¤Ê¸¶ÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï9Æü¡¢ÀÐÌý¶È³¦¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈèÊÀ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉôÌç¤ÎºÆ·ú¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1000²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Îº¬µò¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¯¸¢¤Î¹½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶È³¦´´Éô¤«¤é²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÊÆ¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Î¥À¥ì¥ó¡¦¥¦¥Ã¥ººÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Î¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎË¡Åª¡¦¾¦¶ÈÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤ÎÊ£¿ô¤Î´´Éô¤â¡¢ÆâÀ¯¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï14Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¸¶Ìý¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤Î¸¶Ìý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³ä°Â¤Ê²Á³Ê¤Ç¼è°ú¶È¼Ô¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£