THE RAMPAGEÆ£¸¶¼ù¡¢BALLISTIK BOYZº½ÅÄ¾¹¨¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ø ÆùÂÎÈþºÝÎ©¤Ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥ê¥¢¥ë·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¶ÚÆù¥Ð¥¥Ð¥¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛTHE RAMPAGE¤ÎÆ£¸¶¼ù¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐLDH¿Íµ¤¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¶ÚÆù¥Ð¥¥Ð¥¡×¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
Æ£¸¶¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ º£²ó¤Ï¥Þ¥µ¥Ò¥í¤â°ì½ï¤Ë¡ª¡×¤È7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BALLISTIK BOYZ¤Îº½ÅÄ¾¹¨¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿©»öÃæ¤Ê¤É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤Ç³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ£¸¶¤ÏÎ©¤Ã¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇÆùÂÎÈþ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢º½ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¶ÚÆù¥Ð¥¥Ð¥¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Æ£¸¶¼ù¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡Æ£¸¶¼ù¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
