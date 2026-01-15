Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×½Ð±éÈ¯É½¤Î¾®´ØÍµÂÀ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¡¦ÌÜÉ¸¤ò¼Ì¿¿¤Ç¶ñ¸½²½ 2026-2027¥«¥ì¥ó¥À¡¼·èÄê¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾®´ØÍµÂÀ¤¬¡¢2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¡Ö¾®´ØÍµÂÀ2026-2027¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£3·î¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅ·¤Æ¤ì¡×½Ð¿È¡¦30ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬30ºÐ¤Ë ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È
1·î11Æü¤Ë½é²óÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡×¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·ºÌ³´±Ìò¤ò¹¥±é¤·¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¿¥ÅÄ¿®ÃéÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®´Ø¤¬¡¢¡Ö¾®´ØÍµÂÀ 2026-2027¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿§¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤¬»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¾®Æ»¶ñ¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¾®´Ø¼«¿È¤ÎÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¡Ö¿§¡×¤Ë¤Ï¾®´Ø¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡È¥¡¼¥ï¡¼¥É¡É¤âÍí¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¾®´Ø¤¬¼«¿È¤Î¡È¿Í´Ö³èÆ°¡É¤ò¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤äÌÜÉ¸¤È¤È¤â¤Ë²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¶ñ¸½²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡£¾®´Ø¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡×¤âÅÐ¾ì¡£5Ëç¥»¥Ã¥È¡¦Á´3¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖHMV¡õBOOKS online¡×¤Ë¤Æ´ü´ÖÆâ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¾®´Ø¤È1ÂÐ1¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¤ªÏÃ¤·²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2026Ç¯¡ªº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¿¤Á¤òÉ½¸½¤·¤ÆÊÄ¤¸äÆ¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢²»³Ú¡¢¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òºÌ¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¤ò¡¢¿§¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢È±·¿¤äÉþ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤È»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿1Ç¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú1.¾®´ØÍµÂÀ2026-2027¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×
¡¦»ÅÍÍ¡§Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¿¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¡¿Á´12Ëç¡ÊÎ¾ÌÌ°õºþ¡Ë¡¿»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹Æþ¤ê¡¿»æµÓÉÕ¤
¡Î2026.4.1¡Á2027.3.31¡Ï
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·îÍ½Äê
¡¦È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥å¡¼¥º
¡Ú2.2026-2027 ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê5Ëç¥»¥Ã¥È¡ËA¡¿B¡¿C¡Û
¡Ú»ÅÍÍ¡Û9cm¡ß5.4cm¡¿5Ëç¥»¥Ã¥È¡¿Î¾ÌÌ°õºþ
1995Ç¯6·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£»ÒÌò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£°Ê¹ß¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡ÚÉñÂæ¡Û¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¥½¥ó¥°-µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Äá-¡×¡Ê25¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¡Ê24¡Ë¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ê23¡Ë¡¢¡Ö»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡×¡Ê22¡Ë¡¢¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡×¡Ê26Ç¯NTV¡Ë¡¢¡Ö·¯¤È¤·¤¿¥¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¡Ê25¡¦ABC¡Ë¡¢¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¡Ê25¡¦CX¡Ë¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¡Ê25¡¦NHK¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ê25¡¦ABC¡Ë¡¢¡Ö¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡×¡Ê25¡¦CX¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¡Ê24¡¦TBS¡Ë¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Ê24¡¦TBS¡Ë¡¢¡ÖÂç±ü¡×¡Ê24¡¦CX¡Ë¤Ê¤É¡£2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®ÃéÌò¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Á»ä¤Ï»ä¤ò¸ì¤ë¤Ò¤È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
