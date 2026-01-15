¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Î¥ì¥È¥í¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ê¤É8¼ï¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¥°¥Ã¥º
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£
º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¥°¥Ã¥ºÁ´8¼ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¥°¥Ã¥º
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î¤è¤ê½ç¼¡
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
2026Ç¯1·î¤â¡¢¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Î¡É¤Ê¤Ä¤«¤·¥â¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡É¤ä¡É¥ì¥È¥í¥á¥â¥ê¡¼¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥ºÁ´8¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡Sheep Dreamy¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó8¡ß5¡ß10cm
¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÈSheep Dreamy¡Ê¥·¡¼¥×¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¡Ë¡É¤è¤ê¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿ÍÓÌÓÉ÷À¸ÃÏ¤È¡¢¤³¤í¤ê¤È¤Þ¤¡¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ë»Ñ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥ß¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¥Ó¡¼¥º¥¹¥È¥é¥Ã¥×
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó4¡ß2¡ß7cm
¼ïÎà¡§Á´6¼ï¡Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡Ê¿å¿§¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡ÊÀÖ¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢¥¯¥í¥ß¡Ê»ç¡Ë¡¢¥¯¥í¥ß¡Ê²«¿§¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡ÊÎÐ¡Ë¡Ë
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥º¤Ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2¿§¤º¤ÄÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·¥¥ã¥é¤Ç¤â¡¢¿ä¤·¥«¥é¡¼¤Ç¤â¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡ù
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ý¤Á¤ã¤Á¤Þ¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡Vol.4
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó11¡ß11¡ß15cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¢¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ý¤Á¤ã¤Á¤Þ¡É¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ç¥¶¥¤¥óÂè4ÃÆ¡£
»ý¤Á¼ç¤Ë°¦¤òÃí¤¬¤ì¤¹¤®¤Æ¡É¤Ý¤Á¤ã¡É¤Ã¤È¤Þ¤ó´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£
¼«Ê¬¤Î¤½¤Ð¤Ë¾®¤µ¤¤¤«¤é¤À¤Ç¡É¤Á¤Þ¡É¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¡¤Ê¤Ä¤«¤·¥â¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó8¡ß3¡ß10cm
¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¤¬¤Þ¤°¤Á¡¢¤Ï¤µ¤ß¡¢¥Ô¥ó¥¯¥¥ë¥È¥Ý¡¼¥Á¡¢¥«¥á¥é¡Ë
¤Ê¤Ä¤«¤·¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÇºÆ¸½¡ª
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡ù
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥ì¥È¥í¥á¥â¥ê¡¼¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£&¥ß¥ß¥£&¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Á¥ã¥à¡É
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó11¡ß9¡ß15cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥¥Æ¥£¡¢¥ß¥ß¥£¡¢¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Á¥ã¥à¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È¥ì¥È¥í¥á¥â¥ê¡¼¡É¤«¤é¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤¿¤Á¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
ÆóÆ¬¿È¤Î¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢ÍÄ¤µ¤È°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¡¤ª¤Æ¤ÆÉÕ¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó6¡ß3¡ß4.5cm
¼ïÎà¡§Á´5¼ï¡ÊÀÖ¡¢¹õ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¿å¿§¡¢»ç¡Ë
¤ª¤Æ¤Æ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
5¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡¢Í§¤À¤Á¤È¿§°ã¤¤¤Ç»ý¤Ä¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡ù
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ò¤é¤¬¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î29Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó8¡ß2¡ß6.5cm
¼ïÎà¡§Á´6¼ï¡Ê¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡Ë
¡Ö¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡È¤Ò¤é¤¬¤Ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î1Ê¸»ú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡¡¥¢¥¯¤Ì¤¤¡¡For Amusement
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î29Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó9¡ß3.5¡ß14cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡ÊÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡È¥¢¥¯¤Ì¤¤¡É¤«¤é¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
ÉÕÂ°¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¤«¤ï¤¤¤¯¾þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤ì¤ë¡¢½¸¤á¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡¢ÃíÌÜ¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥·¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥×¥é¥¤¥º¡£
2026Ç¯1·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
