¥è¥Ã¥·¡¼¤¬¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù³«¶È5¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢Âç¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î³«¶È5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¤³¤Î¡È¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¡É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù³«¶È5¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2027Ç¯1·î11Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù
2021Ç¯3·î18Æü¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥²¥¹¥È¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Æ±¥¨¥ê¥¢¡£
5¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÁ´¿È¤Ç¥¢¥½¥Ó¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤ÎÄì¤«¤é°ìÃ×ÃÄ·ë¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡ÈÌµÅ¨¡É¤Ê¤ó¤À¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢5¼þÇ¯¸ÂÄê¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢½Ëº×´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¡¢5¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ëº×´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁõ¾þ¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥¶¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ó¥Ã¥°¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£
º£¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¡¢¥¥Î¥Ô¥ª¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢5¼þÇ¯¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥è¥Ã¥·¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë»Å³Ý¤±¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Î¥³²¦¹ñ¤ÇÂçËÁ¸±¡ª ¤ï¤¯¤ï¤¯¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
5¼þÇ¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤ÎÂçËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¤Î»Å¾å¤²¤Ë»È¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¥¥Î¥³²¦¹ñ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥è¥Ã¥·¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
´Ö¶á¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤ÈÁø¶ø¤¹¤ëËÁ¸±¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥¢¥½¥Ó¤ÎËÜÇ½¡É¤ò²ò¤Êü¤ÄÂÎ¸³¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Æ¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¡¦¥¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Ãç´Ö¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¡¦¥¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤â¥¨¥ê¥¢¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤á¤í¡ª¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¡¦¥¢¥é¡¼¥à¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¥¡¼¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥¡¼¤ò½¸¤á¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥ÑJr.¤¿¤Á¤È¤Î¥Ü¥¹¥Ð¥È¥ë¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¥Þ¥ê¥ª¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¥¯¥Ã¥Ñ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©¤àÂç¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¡Á¥¯¥Ã¥Ñ¤ÎÄ©Àï¾õ¡Á¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù5¼þÇ¯ ¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂßÀÚ¤´¾·ÂÔÆü»þ¡§2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë 20:00¡Á22:00
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡È°ìÃ×ÃÄ·ë¡É¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢ÂßÀÚ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç¤·¡¢ÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²Ã´ë¶È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ê±Ñ¸ì¼ÒÌ¾¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¡Ë¡£
¡¦¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦B-R¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô
¡¦»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤Ï¸åÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥è¥Ã¥·¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤ä½Ëº×´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¡£
º£Ç¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë½Ö´Ö¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù³«¶È5¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
© Nintendo
TM & © Universal Studios. All rights reserved.
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥è¥Ã¥·¡¼¤¬¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù³«¶È5¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È appeared first on Dtimes.