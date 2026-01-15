Æ£»³Ä¾Èþ¡¡ºòÇ¯¹ÈÇò¤ÇÂç¶½Ê³¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö1¶Ê¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Öµ¤Ê¬¤ÏÉðÆ»´Û¤ÎÂ³¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆ£»³Ä¾Èþ¡Ê67¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£»³¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¡£ºòÇ¯¤âÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëÅÔÆâË¿½ê¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È²ñ¾ì¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤¬°ÅÅ¾¡£¤¶¤ï¤Ä¤¯¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£»³¤Ï¡Ö¡Ê¹ÈÇò¡Ë¸«¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¤·¡Ö1¶Ê¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¡Èº£Ç¯»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤¾¡É¤È¡£µ¤Ê¬¤ÏÉðÆ»´Û¤ÎÂ³¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÊì¤ÏÆ¬Êú¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡ÈÃæ³Ø¤Î»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£