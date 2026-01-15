ÆâÅÄÍý±û¡ß°ËÆ£·òÂÀÏº¡ßÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡ÙÂè1ÏÃ¡¢TVerºÆÀ¸¿ô100Ëü²óÆÍÇË
¡¡ÆâÅÄÍý±û¼ç±é¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡ÙÂè1ÏÃ¤ÎTVerºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë
»²¹Í¡§¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡ÙÊ¿Í´Æà¤¬¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥Þ¥Ö¥À¥ÁÌò¤Ç½Ð±é¡¡ÆâÅÄÍý±û¤È¤Î¡È¥ä¥ó¥ー3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿»³ÅÄ²ê°á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÊ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Î»Ò¶¡¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤éËë¤ò³«¤±¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤È°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÀé½ÕÌò¤ÇÆâÅÄ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Àé½Õ¤ÎÉ×¡¦»ÊÌò¤ò°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢»Ê¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¡¦¤¨¤ß¤ëÌò¤òÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü～1·î13Æü¢¨TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ï½ü³°
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë