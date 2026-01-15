¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù²¡°æ¼é´ÆÆÄ¤Ç´°Á´¿·ºîÀ©ºî¤Ø¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤ÈProduction I.G¤¬¥¿¥Ã¥°
¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¥·¥êー¥º´°Á´¿·ºî¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬2026Ç¯¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§²¡°æ¼é¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤ÊºîÉÊ¡×¤È¤Ï¡©¡¡¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤È¸å¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÌÀ¤«¤¹
¡¡¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦髙¶¶ÎÉÊå¡¢À©ºî¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£1983～1984Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢OVA¡¢³°ÅÁ¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¡¢½ñÀÒ²½¤Ê¤É40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤ò²¡°æ¼é¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢À©ºî¶¨ÎÏ¤òProduction I.G¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿½éÃÆ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤é¤·¤µ¡ÂÎ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½éÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¡¢±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Îµ¡ÂÎ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤â³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÅ¸³«¤¬È¯É½¡£¥¹¥¿¥¸¥ª1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÌµÅ¨Ä¶¿Í¥¶¥ó¥Ü¥Ã¥È3¡Ù¤¬1977Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é2027Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤ò¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊµÇ°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎµÇ°¥í¥´¤È¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë