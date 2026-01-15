¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ª¥Õ¤òÂª¤¨¤¿¥·ー¥ó¼Ì¿¿¤â
¡¡2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¥·¥êー¥º¡ØBE:FIRST THE MOVIE¡ÙÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥·ー¥ó¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡BE:FIRST¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¥¤¥äー¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØBE:the ONE¡Ù¥·¥êー¥º¤È¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡Ù¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥á¥ó¥ÐーÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£¥Ä¥¢ー¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤á¤¿¡¢¡ÈÁÇ´é¡É¤È¡ÈËÜ²»¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢BE:FIRST¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢World Tour¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯YEAR¤Î2026Ç¯¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¡ØBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the"BE:ST"¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿World Tour¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤È·Ç¤²¡¢Ì´¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÄBE:FIRST¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¤ÈSKY-HI¤¬¤Ä¤±¤¿ËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢WorldTour¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Ø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë°Õ»×¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥·ー¥ó¼Ì¿¿8ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢World Tour¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥·ー¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥êー¥º3ºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥ª¡¦¥æ¥ó¥É¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¼Â¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Èº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òBE:FIRST¤Î¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤È¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÄó°Æ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¼«Á³¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¤¬¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎBE:FIRST¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢º£²ó¤ÏÈà¤é¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤À¤«¤é¤³¤½Âª¤¨¤é¤ì¤¿BE:FIRST¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÉñÂæ°§»¢¤¬2·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤ËJUNON¤ÈLEO¡¢²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13¤ËSOTA¤ÈMANATO¡¢MOVIX¤µ¤¤¤¿¤Þ¤ËSHUNTO¤ÈRYUHEI¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤Î¸åÁ´°÷¤¬½¸·ë¤·¤Æ¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ë¤âÅÐÃÅ¡£¤µ¤é¤Ë¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë