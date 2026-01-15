¥Ç¥µ¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¥Ç¥µ¥ó¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¸þ¤±¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡ÖDELTAPRO EXP V3¡×¤òÈ¯Çä
¥Ç¥µ¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥µ¥ó¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¡ÖDISC¡ÊDESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX¡ËBUSAN¡Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥×¥µ¥ó¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¸Â³¦¤ËÄ©¤à¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¸þ¤±¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡ÖDELTAPRO EXP V3¡Ê¥Ç¥ë¥¿¥×¥í ¥¤¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼ ¥Ö¥¤¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤ò1·î14Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡ÖDELATAPRO EXP V3¡×¤Ï¡¢Á°ÂÉô¤Ë¤«¤±¤Æ4ËÜ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯·¿¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢Á°ÂÉô¤Î¤É¤Î°ÌÃÖ¤ÇÃåÃÏ¤·¤Æ¤âÈ¿È¯ÎÏ¤È¿ä¿ÊÎÏ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡£
¡Ö¥Ç¥µ¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Î3¤Ä¤ò¥³¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¡¢¶¥µ»¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Î¼ïÌÜ¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥é¥ó¡áÁö¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¡ÖDISC¡ÊDESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX¡ËBUSAN¡×¤Ç¤ÏÀßÎ©Åö½é¤«¤é¡Ö1ÉÃ¤Ç¤âÂ®¤¯Áö¤ë¡×¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖDELTAPRO EXP V3¡×¤Ï¡¢Æ±µòÅÀ¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢World Athletics¡ÊWA¡Ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½àµò¤·¤¿Âç²ñ¤ÇÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖDELTAPRO EXP V3¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯·¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£Á°ÂÉô¤Ë¤«¤±¤Æ4ËÜ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯·¿¤Î·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤ÇÃåÃÏ¤ò¤·¤Æ¤âÈ¿È¯ÎÏ¤È¿ä¿ÊÎÏ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ÂÉô¤Ç¤Ï¿Íº¹¤·»ØÉôÊ¬¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÌÌÀÑ¤ò¹¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½³¤ê¤À¤·¤ÎºÝ¤Ë°ìÈÖ°µ¤¬¤«¤«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¸úÎ¨Åª¤ËÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÂÉô¤Ë¤«¤±¤ÆÍã¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¥Ò¡¼¥ëÀÜÃÏ»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÃæÂÉô¤ÎÎ¢¤ÎÉôÊ¬¤â¸ü¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃåÃÏ»þ¤Ë¥Ö¥ì¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÈ¿È¯À¤òÈ÷¤¨¤¿PEBAÁÇºà¡Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÁÇºà¡Ë¤ò¾å²¼2ÁØ¹½Â¤¤ÇÇÛÃÖ¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÎÏ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Á°¤ØÊÖ¤¹¡È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¡É¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤ÞÀè¤ÏÂç¤¤¯È¿¤ê¾å¤²¡¢ÃåÃÏ¤«¤é½³¤ê½Ð¤·¤Þ¤Ç¤òÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥í¥Ã¥«¡¼¹½Â¤¡Ê¥í¥Ã¥¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¼ÁØ¤Î¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ÏÆâÂ¦¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤¤¤À°ìÂÎ¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÂ¤¬ÆâÂ¦¤ØÅÝ¤ì¤³¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ÄÌµ¤À¤È·ÚÎÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¼¥É¥á¥Ã¥·¥å¡ÊÊÔ¤ßÊý¤òÉôÊ¬Åª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌµ¤À¡¢½ÀÆðÀ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ¤È¤¤¤Ã¤¿É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁõ¾þ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë·ÚÎÌÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¡£Íú¤¸ý¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ïìû¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¥Ñ¥Ã¥É¤òÆþ¤ì¹þ¤ß¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥´¥àÄì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1.5mm¤ÎÇö¤¤CPU¥é¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âËàÌ×À¤È·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥é¥Ð¡¼¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï2Ëü9700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é½ç¼¡
¥Ç¥µ¥ó¥È¡áhttps://www.descente.co.jp/jp