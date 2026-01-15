¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡¢¥ä¥â¥ê¤Î²°Æâ¤Ø¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©ÂÐºö¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥ä¥â¥êÎ©Æþ¶Ø»ß ¥¹¥×¥ì¡¼ 480 ml¡×¤òÈ¯Çä
¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Ï¡¢¥ä¥â¥ê¤Î²°Æâ¤Ø¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©ÂÐºö¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¿·À½ÉÊ¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥ä¥â¥êÎ©Æþ¶Ø»ß ¥¹¥×¥ì¡¼ 480ml¡×¤ò1·î20Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥ä¥â¥ê¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö²È¼é¤ê¡×¤È¤·¤Æ±×½Ã¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥Õ¥ó¤Ç²È¤ò±ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ²÷´¶¤äÉÔ°Â¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥ä¥â¥ê¤Î¼ç¤ÊÈ¯À¸»þ´ü¤Ç¤¢¤ë4·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥ä¥â¥ê¤ÎÀ¸Â©³ÎÇ§Î¨¤¬¹â¤¤Æî´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËèÇ¯¥ä¥â¥ê¤¬²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ÏÂ¿¤¯¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÁêÃÌ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥ä¥â¥êÂÐºöÀìÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Äê´üÅª¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ê¶î½ü¤äÊá³Í¤Ë¤è¤ëÂÐºö¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö»¦À¸¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬²È¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Ï¡¢¥ä¥â¥ê¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¤òÊªÍýÅª¤Ë¥¬¡¼¥É¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ä¥â¥ê¤Î¿¯Æþ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÉÔ²÷´¶¤Î¤Ê¤¤²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÆÏ¤±¤ë¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ä¥â¥ê¤Î¿¯Æþ¤òÄ¹´ü´Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£Áë¤äÁëÏÈ¡¢³°ÊÉ¤Ê¤É¤Î¥ä¥â¥ê¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¤Î¼þ¤ê¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ä¥â¥ê¤¬³ê¤Ã¤ÆÅÐ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Í¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤êÀ®Ê¬¡Ê¥·¥ê¥³¡¼¥ó·Ï¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ä¥â¥ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤ËºÇÅ¬¤À¤È¤«¡£¤¿¤À¤·¡¢±úÆÌ¤Î¤¢¤ë³°ÊÉ¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£°ìÅÙ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ËÊ®¼Í¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó3¥õ·î´Ö¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¡Ê»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£²°³°ÀìÍÑ¡£¥ä¥â¥ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤Áë¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï±«¤Ë¶¯¤¯¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡áhttps://corp.earth.jp/jp