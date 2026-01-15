¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛNZ¤¬¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹HC¤òÅÅ·â²òÇ¤¡ªÆî¥¢¤ËÂçÇÔ¡¢¥µ¥Ù¥¢¤éÈ¿È¯¤«¡¡¸åÇ¤¤Ï¥¸¥§¥»¥Õ»áºÇÍÎÏ
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡ÊNZ¡Ë¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï15Æü¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡¢51¡Ë¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö½é¤ÎÇ¤´ü¤Ï27Ç¯WÇÕ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢WÇÕ³«Ëë1Ç¯8¥«·îÁ°¤Ç¤Î»ö¼Â¾å¤Î¶ÛµÞ²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NZÂåÉ½¤ÏºòÇ¯9·î¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÂÐÀï»Ë¾åºÇÂçÆÀÅÀº¹¤Î10¡½43¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢8·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç½é¤á¤ÆÇÔ¤ì¡¢11·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤â19¡½33¤Ç´°ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥³¡¼¡Ê¸½BRÅìµþ¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥¯¥ë¥»¡¼¥À¡¼¥º¤Ç»ØÆ³¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡£24Ç¯¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¨¤¤¤¿ÀïÀÓ¤â27Àï20¾¡¤Î¾¡Î¨74¡ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢FL/N0.8¥¢¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥µ¥Ù¥¢¡Ê¸½¿À¸Í¡Ë¤¬¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó»á¤Î²¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÎÏ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡NZ¶¨²ñ¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥¯²ñÄ¹¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó»á¤ÎÇ¤´üÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç27Ç¯WÇÕ¤Ø¸þ¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÈà¤¬HC¤Î¿¦¤òÂà¤¯¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö·ÀÌó¤òÁá¤á¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¼¡¤ÎWÇÕ¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸åÇ¤¤ÏÁ°ÆüËÜÂåÉ½HC¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ»á¡Ê56¡Ë¤¬ºÇÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£19¡¢23Ç¯WÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥¸¥ç¥»¥Õ»á¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤ÏÂåÉ½Í½È÷·³¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹XV¡×¤ÎHC¤Ë½¢Ç¤¡£½¢Ç¤¤ÏÆ±¶¨²ñ¤¬¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó»á¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£