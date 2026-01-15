³ÚÅ·ÀÐ°æGM¡¡µî½¢Ì¤Äê¤ÎÂ§ËÜ¡õÃ¤¸Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀÐ°æ°ìµ×GM¤¬15Æü¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µî½¢Ì¤Äê¤ÎÂ§ËÜ¡¢Ã¤¸Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÇÇ°¡£¡Ö¥¦¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÂ¾¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¤¸Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë¾ò·ï¤ÏÄó¼¨ºÑ¤ß¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ï¤Û¤ÜÀ°¤Ã¤Æ¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÈà¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£