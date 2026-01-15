¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡ÖAKB48¤¬20¼þÇ¯¤Ç¡Ä¡×Çº¤ß»ö¤ò¹ðÇò¡ÖÌ´¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×¡ÖÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤Ê¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Çº¤ß»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤È¡¢½÷À11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWHITE SCORPION¡×¤ÎMOMO¡¢NICO¤Î3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¼ÄÅÄ¤¬¡¢2¿Í¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡ªÇº¤ßÊ¹¤¤¤Æ¡×¤ÈÇº¤ß»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤âÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢AKB48¤¬20¼þÇ¯¤Ç¡¢Á´Á³Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈºòÇ¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤º¶ìÏ«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÅö»þ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÀäÂÐ¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡©ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤âÂÎÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈËèÆü¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ê¤¯ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È²óÁÛ¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö10Ç¯Á°¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤«¤òº£¤ä¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤³¤³¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¤È¤«¡¢¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ1¿Í¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²Î¤¦¶Ê¤È20¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£AKB¤Ã¤Æ¿Í¿ôÂ¿¤¤¤«¤é0¡¦5¤È¤«0¡¦75¤È¤«¡¢¹ï¤à¤Î¤è¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬¡×¤È¿Í¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Ê£»¨¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡WHITE SCORPION¤¬11¿ÍÁÈ¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¸ÇÄê¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¡¢¼ÄÅÄ¤Ï¡ÖÇº¤ß²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£AKB48¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö20ÈÖ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²£¤Þ¤Ç¡£²¼¼ê¤Î15ÈÖ¤«¤é¤Î¾å¼ê¤Î1¡¦75¤È¤«¡¢4ÎóÌÜ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢4ÎóÌÜ¤Î3¡¦25¤È¤«ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê°ÜÆ°µ÷Î¥¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤ë¤È¤µ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©Æ°Àþ¤¬¤à¤º¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤ò2¿Í¤ËÁêÃÌ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌ´¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Ì´¸«¤¿¤ê¤È¤«¡¢°áÁõ¤ÎË¹»Ò¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤Ì´¸«¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£