¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û¿À¸Í¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡Ö1¡¦17¡×¤Ë»î¹ç¡¡Íû¾µ¿®¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤Î¿À¸Í¤Ï¡¢17Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇBRÅìµþÀï¡Ê¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡1995Ç¯1·î17Æü¤Ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é31Ç¯¡£¡Ö1¡¦17¡×¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤ÎÆüËÜÂåÉ½CTBÍû¾µ¿®¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö1·î17Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ã¯¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÌºÒ¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤ËÂÐ¤·¤Æ·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¿ÌºÒ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á´Áª¼ê¤¬»×¤¤¤ò¶¦Í¡£¿À¸Í¤È¤¤¤¦³¹¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¡£