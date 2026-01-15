·î¼ý15Ëü±ß¤Ç¡ÖNISA¤Ë·î1Ëü±ß¡×¤È¡¢ÉÞÍÜÆâ8Ëü±ß¤Ç¡Ö·î3Ëü±ß¡×¤ÎÅê»ñ¡Ä¼ÒÊÝ²ÃÆþ¤Ç¡ÈÁý¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¡É¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö20Ç¯¸å¤Ë¤ªÆÀ¡×¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡© ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÈæ³Ó
20Ç¯¸å¤ÎNISA¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¤Þ¤º¤Ï¡¢NISA¤Ç¤Î»ñ»º³Û¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á°Äó¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Íø5¡ó¤Ç20Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤¹¡£
·î1Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢¸µËÜ240Ëü±ß¤ÏÌó406Ëü±ß¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÉÞÍÜÆâ¤Ç·î3Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸µËÜ720Ëü±ß¤¬Ìó1217Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Åê»ñ³Û¤¬Âç¤¤¤¤Û¤¦¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê»ñ»º³Û¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Îº¹³Û¤ÏÌó811Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¡Ö²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·î¼ý15Ëü±ß¡Ê¼ÒÊÝ²ÃÆþ¡Ë¤Ç1Ëü±ßÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼ê¼è¤êÌó12Ëü±ß¤«¤é°ú¤¤¤ÆÌó11Ëü±ß¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢·î¼ý8Ëü±ß¤Ç3Ëü±ßÅê»ñ¤¹¤ë¤È»Ä¶â¤ÏÌó5Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Á°¼Ô¤ÏÊÝ¾ã¤òÆÀ¤Ä¤Ä¡¢·î11Ëü±ß¤ò²È·×¤ÎÂ¤·¤Ë²ó¤»¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¸å¼Ô¤Ï¡¢¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÊ¬¡¢º£¸½ºß¤Î²È·×¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¶â³Û¤Ï5Ëü±ß¤Þ¤Ç¹Ê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¡¢Åê»ñ¤Ë»ñ¶â¤ò²ó¤¹¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÆÀ¡×¤È»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¸½¶â»ñ»º¡×¤ÎÌÌ¤À¤±¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤Æ¼ýÆþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ò¼ê¸ü¤¯¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤Ç¡¢¤³¤Î800Ëü±ß¶á¤¤º¹¤ò¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÁý³ÛÊ¬¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÊä¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¤Ë¤è¤ë¾Íè¤ÎÇ¯¶âÁý³ÛÊ¬
º£¤Î²È·×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤é·î¼ý15Ëü±ß¤ÎÁªÂò»è¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·î¼ý15Ëü±ß¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢20Ç¯´Ö¡Ê240¥ö·î¡ËÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÇ¯³Û¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¶ÑÉ¸½àÊó½·³Û✕5.481¡à1000✕ÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Î·î¿ô¡×¤È¤¤¤¦¼°¤«¤é»»½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ò·ï¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÇ¯´Ö¤ÇÌó19Ëü7000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¡¢·î³Û¤Ç¤ÏÌó1Ëü6000±ß¤ÎÁý³Û¤Ç¤¹¡£
·î¼ý8Ëü±ß¤ÎÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¾å¾è¤»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â¤Ï¡Ö°ìÀ¸³¶¡×¼õ¤±¼è¤ì¤ë½ª¿ÈµëÉÕ¤Ç¤¹¡£65ºÐ¤«¤é85ºÐ¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¤Ç¼õµë¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ë¤è¤ëÁý³ÛÊ¬¤Ï¹ç·×¤ÇÌó394Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨95ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áý¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤ÏÌó591Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£NISA¤È¤Î»ñ»ºº¹³Û¤Ç¤¢¤ë811Ëü±ß¤ò¤³¤ÎÁý³ÛÊ¬¤À¤±¤ÇËä¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹¼÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÇ¯¶â¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ôÃÍ¤ËÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤ÊÝ¾ã¤Îº¹¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤Ï¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤ÎÂç¤¤ÊÈ÷¤¨¡Ê¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤Î±£¤ì¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÊÝ¾ã¤Îº¹
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÊÝ¾ã¤¬¡¢¡Ö½ýÉÂ¼êÅö¶â¡×¤È¡Ö½Ð»º¼êÅö¶â¡×¤Ç¤¹¡£½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µëÍ¿¤Î¤ª¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î2¤¬ºÇÄ¹1Ç¯6¥ö·î´Ö¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÝ¾ã¤Ï¡¢ÉÞÍÜÆâ¡ÊÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ë¤Ç¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢NISA¤Î»ñ»º¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ºÀ¸³è¤ò¼é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¾å¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ë¶É¤É¤Á¤é¤¬¡Ö¸úÎ¨Åª¡×¤«
·×»»¾å¤Î¡Ö½ã»ñ»º³Û¡×¤À¤±¤ò½Å»ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅê»ñ¤¬¾ï¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÉÞÍÜÆâ¤ÇÅê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤¹¤Û¤¦¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¸½¶â¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤È¤¤¤Ã¤¿Í½´ü¤»¤Ì¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·î¼ý15Ëü±ß¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢NISA¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¶¤á¡×¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤è¤ë¡Ö¼é¤ê¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¤Ë²ó¤¹¤Î¤¬·î1Ëü±ß¤Û¤É¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÉÂµ¤¤äÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÊÝ¾ã¤Þ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÍøÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¾Íè¡¢°ì¿Í¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë²ÄÇ½À¤äÄ¹¼÷¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¡Öº£¤Î¼ýÆþ¡×¤È¡Ö¾Íè¤ÎÇ¯¶â¡×¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¡¢¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Î°ÂÄê´¶¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñ»º³Û¤Îº¹¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö°Â¿´¡×¤ÎÀß·×¤ò
»ñ»º³Û¤À¤±¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÉÞÍÜÆâ¤ÇÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö°ìÀ¸³¶Â³¤¯Ç¯¶â¡×¤ä¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ÎÊÝ¾ã¡×¤Ï¡¢¾Íè¤ò»Ù¤¨¤ë³Î¤«¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NISA¤Ê¤É¤Ï·Êµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÏ·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·î15Ëü±ß¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê¤Î¶â³Û°Ê¾å¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¡ÖÈ÷¤¨¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤ÊÅú¤¨¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»Ä£ ¤Ä¤ß¤¿¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ¤Ï¹Ô¡¡Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー