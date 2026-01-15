¡ÚÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡Û¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡Ö¿¼Ìë³ä°ú¡×¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢Å¬ÍÑ»þ´Ö¤¬¡È22»þ～Íâ5»þ¡É¤Ë³ÈÂç¡ª¡ÖÅìµþ～Ì¾¸Å²°¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¡È´Ô¸µ³Û¡¦³ä°ú¸å¤ÎÎÁ¶â¡É¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¡© ³ä°ú¤Ï¡Ö¸åÆü´Ô¸µ·¿¡×¤Ë
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡È¿¼Ìë³ä°ú¡É¤¬¡Ö22»þ～Íâ5»þ¡×¤Ë³ÈÂç
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î³ä°úÅ¬ÍÑ»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î0»þ～Íâ4»þ¤«¤é¡¢22»þ～Íâ5»þ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÏÅ¬ÍÑ»þ´ÖÂÓ¤ËÁö¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö³°¤ËÁö¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Áö¹ÔÊ¬¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«Ä¾¤·¸å¤ÏÅ¬ÍÑ»þ´ÖÂÓ¤ËÁö¹Ô¤·¤¿Ê¬¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢³ä°úÂÐ¾Ýµ÷Î¥¤ÎÁýÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Â®ÅÙÄ¶²á¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµËÅ¤Ê±¿Å¾¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ä°úÅ¬ÍÑµ÷Î¥¤Ë¾å¸Â¤âÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢Åö½é¤Ï2025Ç¯7·îº¢¤«¤é¤Î±¿ÍÑÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯4·î¤Î¹°èÅª¤ÊETC¾ã³²¤ÎÈ¯À¸¤ò¼õ¤±¤Æ±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«Ä¾¤·¸å¤Ï³ä°ú³Û¤Î·×»»¼°¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡Ö¸åÆü´Ô¸µ·¿¡×¤Ë
¸½ºß¤Î¿¼Ìë³ä°ú¤Ç¤ÏÎÁ¶â½êÄÌ²á»þ¤Ë³ä°ú³Û¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«Ä¾¤·¸å¤ÏETC¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤¿¤ÏETC¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«ー¥É¤Ø¤Î¸åÆü´Ô¸µ·¿³ä°ú¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ETC¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢Áö¹Ô·î¤ÎÍâ·î20Æü¤ËETC¥Þ¥¤¥ìー¥¸¤Î»Ä¹â¤Ëº¹³Û¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ETC¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«ー¥É¤Î¾ì¹ç¡¢Íâ·î¤Ë³ä°ú¸å¤ÎÎÁ¶â¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ä°ú¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ëÄ¹µ÷Î¥ÍøÍÑ¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶âÉéÃ´Áý¤ä¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ½¸Ãæ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¸å5Ç¯ÄøÅÙ¤Ï·ãÊÑ´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢400¥¥í¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÁö¹Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç50¡ó¤Þ¤Ç³ä°úÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ëÄ¹µ÷Î¥Äþ¸ºÀ©¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³ÈÂç¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÅìµþ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç¾è¤ë¤È¡Ö2200±ß¡×¤Î´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À
ÃæÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¿¼Ìë³ä°úÎÁ¶â¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÅìµþIC～Ì¾¸Å²°IC´Ö¤ÎÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¥ëー¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Îº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÎã¤Ç¤ÏÌó314.6¥¥í¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó3»þ´Ö¡¢ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Ï7320±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÁö¹Ôµ÷Î¥¤´¤È¤Î´Ô¸µ³Û¤È³ä°ú¸å¤Î¶â³Û¤ò¡¢¿ÞÉ½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½1
¢¨22～Íâ5»þ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤òÎ®½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊ¿ÆüÎÁ¶â¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£
ÃæÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò ¿¼Ìë³ä°úÎÁ¶â¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¾å¤Î³µ»»¤Ç¤¹¡£1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ëµ÷Î¥¤ÎÁö¹Ô¤ä1000¥¥í¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÁö¹Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢22»þÂæ¤ËIC¤ò¹ß¤ê¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç³ä°ú³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢·ÇÂê¤ÎÅìµþ～Ì¾¸Å²°´Ö¤Ç¸«Ä¾¤·¸å¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç¸Â¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á´¶è´Ö¤òÅ¬ÍÑ»þ´ÖÂÓ¤ËÁö¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¿¼Ìë³ä°ú¤Ï¡¢Å¬ÍÑ»þ´ÖÂÓ¤¬22»þ～Íâ5»þ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢³ä°úÊýË¡¤Ï¸åÆü´Ô¸µ·¿¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ýµ÷Î¥¤ÏÅ¬ÍÑ»þ´ÖÂÓ¤ËÁö¹Ô¤·¤¿Ê¬¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³µ»»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ～Ì¾¸Å²°´Ö¤ÇÁ´¶è´Ö¤òÅ¬ÍÑ»þ´ÖÂÓ¤ËÁö¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´Ô¸µ³Û¤Ï2200±ß¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¸«Ä¾¤·¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ³Î¤Ê³«»Ï»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÈ¯É½¤äºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
