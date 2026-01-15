ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ö24¡×¥ー¥Õ¥¡ー¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¡Ö¼Ö¤ò»ß¤á¤í¡¢»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð»¦¤¹¤¾¡×¤È¶¼Ç÷¤«
¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿Å¾¼ê¤Ø¤ÎË½¹Ô¤È¶¼Ç÷ÍÆµ¿¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤Ë¡Ö24 -TWENTY FOUR-¡×¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢ーÌò¥ー¥Õ¥¡ー¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¤¬»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¿·¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î12Æü¿¼Ìë¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê¤È¥Õ¥§¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹ÄÌ¤êÉÕ¶á¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿Å¾¼ê¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£¤½¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó796Ëü±ß¡Ë¤ÎÊÝ¼á¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TMZ¤¬Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤ÏÅöÆü¡¢Í§¿Í¤ÈÍ¼¿©¤Ë½Ð³Ý¤±¡¢¹âµé¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎUber Black¤Çµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Ç¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤ÏÄä¼Ö¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄä¼Ö¤òµá¤á¤ë¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¼Ö¤ò»ß¤á¤í¡¢»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð»¦¤¹¤¾¡×¤È±¿Å¾¼ê¤ò¶²³å¡£±¿Å¾¼ê¤Ï¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤«¤éÁÇ¼ê¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¸ì¤ÎÏÃ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù´±¤ËÄÌÌõ¤òÍ×ÀÁ¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤È±¿Å¾¼ê¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤È±¿Å¾¼ê¤ÎÁÐÊý¤Ë²ø²æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é¸øÈ½¤Ï2·î2Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Source: