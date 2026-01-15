¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù9·î¡¢·à¾ì¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç·èÄê
¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ö2019Ç¯¤Î¸ø³«¤«¤é7Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¾¡×¤Ã¤Æ¡ª¤¢¤Î¶½Ê³¤È´¶Æ°¤¬¡¢ºÆ¤Ó·à¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸ø³«Åö»þ¤ËÂÎ´¶¤·¤¿Êý¤â¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤òÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ±Ç²è´Û¤Ë¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ë¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤¬2026Ç¯9·î¤ËºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¼Â¸½¤òË¾¤àÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2026Ç¯12·î18Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤¬ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£¿·¤¿¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÄ©¤àÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ÎÁ´°÷½¸¹ç¤ÎÀï¤¤¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡£
¾å±Ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È ¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£·à¾ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÊWhatever it takes¡Ë¡ª