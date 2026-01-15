NVIDIA¡¢¡ÖDLSS 4.5¡×¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹ - Ã¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
ÊÆNVIDIA¤Ï1·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¸þ¤±¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡ÖNVIDIA App¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Öv11.0.6¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£CES 2026¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖDLSS 4.5¡×¤òRTX¥·¥ê¡¼¥º¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë³«Êü¤¹¤ë¡£
NVIDIA¡¢¡ÖDLSS 4.5¡×¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹ - Ã¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
Åö½é13Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢14Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆNVIDIA DLSS 4.5¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£Âè2À¤Âå¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆRTX 40 / 50¤Ç¤ÏÉÊ¼Á¡¦Â®ÅÙ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥àÂ¦¤ÇDLSS¤Ë¤µ¤¨ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐNVIDIA AppÂ¦¤«¤éÇ¤°Õ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤½¤Î¤Û¤«¡ÖNVIDIA¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡×¤«¤é¤ÎÀßÄê¹àÌÜ°Ü¹Ô¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤Ç¤ÏAdvance Optimus¤ÎÆ°ºî¾õ¶·¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢DLSS 4.5¤Ï¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ç¤Î¸ø³«Åö½é¡ÖºÇ¿·¡ÊLatest¡Ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤ÈPreset M¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀßÄê¹àÌÜ¤Ë¿·¤·¤¯¡Ö¿ä¾©¡ÊRecommend¡Ë¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Preset L¤ÈPreset M¤òÍÑÅÓ¤ä¸ú²Ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÂè2À¤Âå¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿DLSS 4.5¤¬Í¸ú²½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£RTX 20 / 30¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÇÆ°ºîÉé²Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼êÆ°¤ÇPreset K¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
NVIDIA¡¢¡ÖDLSS 4.5¡×¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹ - Ã¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
Åö½é13Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢14Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆNVIDIA DLSS 4.5¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£Âè2À¤Âå¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆRTX 40 / 50¤Ç¤ÏÉÊ¼Á¡¦Â®ÅÙ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥àÂ¦¤ÇDLSS¤Ë¤µ¤¨ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐNVIDIA AppÂ¦¤«¤éÇ¤°Õ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤½¤Î¤Û¤«¡ÖNVIDIA¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡×¤«¤é¤ÎÀßÄê¹àÌÜ°Ü¹Ô¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤Ç¤ÏAdvance Optimus¤ÎÆ°ºî¾õ¶·¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£