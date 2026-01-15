2026Ç¯¤ËÉÔ°Â¤Ë»×¤¦»öÊÁ¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¡×¤È²¿?
¥Í¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î·ë²Ì¤ò1·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡Á21Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷1,245¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
2026Ç¯¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ
2026Ç¯¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÁØ(³Ú¤·¤ß/¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È³Ú¤·¤ß)¤¬·×45.3¡ó¤È°ìÄê¤ÎÁ°¸þ¤¤µ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤¬37.8¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢"´üÂÔ¤Ï¤¢¤ë¤¬³Î¿®¤Ï¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¶¯¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÁØ(³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤/¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¤ÏÃËÀ40Âå(27.0¡ó)¡¦50Âå(25.0¡ó)¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢10Âå¡Á20Âå¤Ï½÷À¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÁØ(³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤/¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¤¬13.7¡ó¤ÈÈæ³ÓÅªÄã¤¤È¿ÌÌ¡¢ÃËÀ¤Ï19.3¡ó¤È¹â¤á¤Çº¹¤¬½Ð¤¿¡£½÷À¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÁØ(³Ú¤·¤ß/¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È³Ú¤·¤ß)¤Ï58.8¡ó¤ÈÇ¯ÂåÊÌºÇÂ¿¤Ç¡¢½÷À¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ÏÁ°¸þ¤¤µ¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£
2026Ç¯ ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦»öÊÁ
2026Ç¯ ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊª²Á¹â¡×48.4¡ó¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¡×47.7¡ó¤¬¤Û¤ÜÊÂ¤Ó¡¢Â¾¹àÌÜ¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤¿¡£¡Ö¼ýÆþ¤ä»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¡ÖÊª²Á¹â¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ï·Êµ¤´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢"ËèÆü¤Î»Ù½Ð¤¬¤É¤ì¤À¤±Áý¤¨¤ë¤«"¤¬¹ØÇãÈ½ÃÇ¤òº¸±¦¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤Ï10Âå¡Á20Âå¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¡×38.2¡ó¤¬¡ÖÊª²Á¹â¡×41.2¡ó¤ÈÙÉ¹³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤ËÉÔ°Â¤ÎÃæ¿´¤Ë"·ò¹¯"¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÂÐ¤·¤ÆÃËÀ20Âå¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¡×23.7¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊª²Á¹â¡×31.6¡ó¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢½÷À¤Ï30Âå49.0¡ó¡¢40Âå50.0¡ó¡¢50Âå49.0¡ó¤È¹â¿å½à¤¬Â³¤¡¢·ò¹¯ÉÔ°Â¤¬"Áá¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÄ¹¤¯Â³¤¯"·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¾ÃÈñ¤Î¹Í¤¨Êý
2026Ç¯¤Î¾ÃÈñ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö²Á³Ê´ó¤ê¡×(¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÊ¼Á¤è¤ê¤â²Á³Ê¡ÜÉÊ¼Á¤è¤ê¤â²Á³Ê)¤¬56.1¡ó¤ÈÈ¾¿ôÄ¶¤¨¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï"ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¥Ù¡¼¥¹"¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Á°·Ç¤·¤¿ÀßÌä¡Ö2026Ç¯ ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦»öÊÁ¡×¤ÇÊª²Á¹âÉÔ°Â¤¬¹â¤«¤Ã¤¿½÷À70Âå¤Ï¡ÖÉÊ¼Á´ó¤ê¡×(²Á³Ê¤è¤êÉÊ¼Á¡Ü¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È²Á³Ê¤è¤êÉÊ¼Á)¤¬61.0¡ó¤ÈµÕ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤ÏÁí¤¸¤Æ²Á³Ê´ó¤ê¤À¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ10Âå¡Á20Âå¤Ï¡ÖÉÊ¼Á¤è¤ê¤â²Á³Ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×¤¬36.8¡ó¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À10Âå¡Á20Âå(21.4¡ó)¤è¤ê"ºÇ°Â¡¦³ä°Â"¤òÍ¥Àè¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
