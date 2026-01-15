LE SSERAFIM¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¹â°Ì¤òµÏ¿¡ª2025Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹ºÆÀ¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç²÷µó
LE SSEAFIM¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
1·î13Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢Billboard France¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¥Ç¡¼¥¿Ä´ºº²ñ¼Ò¤Î¥ë¥ß¥Í¥¤¥È (Luminate) ¤¬2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë»»Äê¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î½ç°Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â½ç°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Billboard France¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î»þÅÀ¤Ç½¸·×¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î½ç°Ì¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þLE SSERAFIM¤Ï6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Âè4À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦²»¸»¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎSpotify¤Ç¤â¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£1·î13Æü»þÅÀ¤Ç¡¢·îÊÌ¥ê¥¹¥Ê¡¼¿ô¤¬1702Ëü6340¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¿ô¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡ØSPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)¡Ù¤Ï¡¢²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó7½µ´Ö¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£±²¯²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ØSPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)¡Ù¤Ï¡¢²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é3¥«·î¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤¬140Ëü²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢1·î31Æü¡Á2·î1Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î»½¼¼¼¼ÆâÂÎ°é´Û¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦ËÌÊÆ¤Ê¤ÉÁ´19ÅÔ»Ô29¸ø±é¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç¡×¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¾þ¤ë¡£
¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Ï¡¢´û¤Ë2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø±é¤¬¤¤¤º¤ì¤âÁ´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²ÃÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¸«ÀÚ¤ìÀÊ¤â10Ê¬Â¤é¤º¤ÇÂ¨´°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ëLE SSERAFIM¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þLE SSERAFIM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
BTS¤òÍÊ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êHYBE¤¬»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëSOURCE MUSIC¤È¶¦¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥«¥º¥Ï¡ÊÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯5·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFEARLESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¾¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿ÍÃ¦Âà¤·¤Æ5¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯1·î25Æü¡¢Àµ¼°¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£