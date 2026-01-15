À¾Åìµþ～ÇÒÅç¤Î¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ö¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×¤È¤Ï¡© ¼Â¤Ï°ìÉô¤¬³«ÄÌºÑ¤ß¡ª À¾Åìµþ¤ò´Ó¤¯ÅìÀ¾¼´¤Î¾Íè·×²è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ú¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ»Ï©·×²è¡Û
µÈ¾Í»û¾å¶õ¤«¤éÀ¾ÅìµþÊýÌÌ¤òË¾¤à¡£(c)show-m - stock.adobe.com
¶¹¤¤¡Ö¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×
¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤Î·×²è¥ëー¥È¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ì¤Ãå¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþÅÔ¤Î23¶è³°¤Ç¤¢¤ëÀ¾Â¦ÃÏ°è¤Ï¡¢Æ»Ï©¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬ÉÏ¼å¤ÇÆîËÌ¡¦ÅìÀ¾¤È¤â¤Ë´´Àþ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¹¤¤À¸³èÆ»Ï©¤òÈ´¤±½Ð¤Æ¤â¡¢´´ÀþÆ»Ï©¤¬¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¼´¤È¤Ê¤ëÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÅìÀ¾¼´¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×¤À¤¬¡¢¸½ºß¤â´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´ËÆ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¤É¤Î¶è´Ö¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¸½ºß¤Î¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡£
¡Ö¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×¤Ï¡¢ÀÄÇß³¹Æ»¤ÎÀ¾ÉðÌøÂô±ØÉÕ¶á¤«¤éÀ¾¿Ê¤·¡¢¶ÌÀî¾å¿å¤äÀ¾ÉðÇÒÅçÀþ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÒÅç±ØËÌÂ¦¤Ç¹ñÆ»16¹æ¤ØÅþÃ£¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁí±äÄ¹Ìó33km¤ÎÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡£´ðËÜÅª¤Ë·×²èÉý°÷18m¤ÎÎ¾Â¦ÊâÆ»ÉÕ¤2¼ÖÀþÆ»Ï©¤À¡£
µìÍè¤Î¡Ö¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×¤Ï¡¢¤³¤Î·×²è¤Î¤â¤¦¾¯¤·ÆîÂ¦¤òÈ´¤±¤ë¡¢º½Àî¼·ÈÖ¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÅìµþÅÔÆ»7¹æ¡Ö¿ùÊÂ¤¢¤¤ëÌîÀþ¡×¤Î¤³¤È¡£µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿Éý°÷¤Î¶¹¤¤2¼ÖÀþ¤ÎÀ¸³èÆ»Ï©¤Ç¡¢Ãæµ÷Î¥°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸òÄÌÎ®¤ò¤µ¤Ð¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËýÀÅª¤Êº®»¨¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÊâÆ»¤âÏ©¸ª¤â¶¹¤¤¤¿¤á¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¾å¤Î·üÇ°¤âÂç¤¤¤¡£
¡Ö¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¹¤ë¿·¥ëー¥È¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×¤Î³«ÄÌºÑ¤ß¶è´Ö¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô
¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤Î¤¦¤Á¡¢Àè¹Ô³«ÄÌ¤·¤¿²Ö¾®¶â°æ±ØÆî¸ý¡£¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤À¤±¤¬´°À®·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤Î¤¦¤Á¡¢Àè¹Ô³«ÄÌ¤·¤¿ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÁ°¡£¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤À¤±¤¬´°À®·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡Ö¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡© ¤½¤ó¤ÊÆ»Ï©¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢Ìó17km¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Û¤È¤ó¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÀ°È÷¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç1961Ç¯～1967Ç¯¡£¤½¤ì¤«¤é60Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ö¶È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤¹¤é¤ï¤º¤«¤Ê¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
³«ÄÌºÑ¤ß¶è´Ö¤Ï°Ê²¼¤Î3¤«½ê¤À¡£
¡¦²Ö¾®¶â°æ±Ø¤Î±ØÁ°Æ»Ï©
¡¡Æî¸ý¤Î¥íー¥¿¥êーÀ°È÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ300m¤Û¤É´°À®¡£
¡¦ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÁ°
¡¡Ìó500m¤¬Í¥ÀèÀ°È÷Ï©Àþ¤È¤ÏÊÌ¤Î¡Ö¿·¤ß¤Á¤Å¤¯¤ê¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¡×¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¾¾ÃæÃÄÃÏÁ°
¡¡À¾ÉðÎ©Àî±Ø¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤Î¤Ó¤ëÉý°÷¤ÎÂç¤¤¤Æ»Ï©¤¬¡¢¾Íè¤Î¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤À¡£ÃÄÃÏ¤ÎÀ°È÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´°À®Éý¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÂ¾¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¾Íè·Á¤ÇÀ°È÷¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÊÂÐ±þ¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ÈÉÔ¼«Á³¤Ë¹¤¤Æ»Ï©¡É¤ÎÉ÷·Ê¤¬¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó8km¤¬ÅÔ¤Î·×²è¤Ç¡ÖÍ¥ÀèÀ°È÷¡×ÂÐ¾Ý¤Ë
¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡ÊÅÔ-80¡¦81¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¡ÖÂè¸Þ¼¡»ö¶È²½·×²è¡×¤ÇÍ¥ÀèÀ°È÷Ï©Àþ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×¤Î·×²è¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸½ºß¡¢»ö¶È²½ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ï¾®Ê¿»Ô¤Î¡Ö¾®ÀîÄ®ÆóÃúÌÜ¶è´Ö¡ÊÉÜÃæ³¹Æ»～»³²¦ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î±äÄ¹444m¤À¡£JR¿·¾®Ê¿±Ø¤Î¤¹¤°ÆîÂ¦¤Ç¡¢¸ø±àÀ°È÷»ö¶È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅìµþÅÔ¤¬ºöÄê¤¹¤ë10¤«Ç¯·×²è¡ÖÂè¸Þ¼¡»ö¶È²½·×²è¡×¡Ê2026～2035Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¥ÀèÀ°È÷Ï©Àþ¡×¤È¤·¤Æ¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤Î2¶è´Ö¤¬Âç¡¹Åª¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÀÄÇß³¹Æ»～²Ö¾®¶â°æ～¿·¾®¶â°æ³¹Æ»¡×¤Î·×2,050m¤À¡£´°À®¤¹¤ì¤ÐÀ¾Åìµþ～¾®Ê¿¤ò·ë¤Ö2ËÜ¤ÎÅìÀ¾¼´¡ÊÀÄÇß³¹Æ»¡¦¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡Ë¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢3ËÜÌÜ¤ÎÅìÀ¾¼´¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£Âè»Í¼¡»ö¶È²½·×²è¤ÎºÝ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè¸Þ¼¡»ö¶È²½·×²è¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö°ò·¦³¹Æ»¡ÊÂ¿Ëà¥â¥Î¥ìー¥ë¡Ë～Ê¡À¸»Ô¶¡×¤Î·×5,010m¤À¡£´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¸òÄÌÍÆÎÌ¤òÊäº´¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡ÖÂè»°¼¡»ö¶È²½·×²è¡×¤«¤é¤Î½ÉÂê¤Ç¡¢Í¥ÀèÀ°È÷ÌÜÉ¸¤¬É¬¤º¤·¤âÁá´ü´°À®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤¬µÞ³ÑÅÙ¤ÇÇÒÅç±ØÊýÌÌ¤Ø¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤ëÉôÊ¬¡ÊÀ¾º½ÃÏ¶è¡Ë¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤¬ËÌÅì¤«¤é¹çÎ®¤·¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤À¡£¤½¤³¤«¤éÇÒÅç±ØÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¸½Æ»¤Î4¼ÖÀþ²½»ö¶È¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©Àî»ÔÆâ¤ÏÁ°½Ò¤ÎÍ¥ÀèÀ°È÷Ï©Àþ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢Ê¡À¸»ÔÆâ¤Ï»ö¶È²½ºÑ¤ß¤À¡£¤µ¤é¤Ë³«ÄÌºÑ¤ß¤Î¾¾ÃæÃÄÃÏ¶è´Ö¤Ç¤â¡¢4¼ÖÀþ²½¤ÎÅÔ»Ô·×²èÊÑ¹¹¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¿ÊÄ½¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡Ö¿·¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¡×¤â¡¢ÅìµþÅÔ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç·×Ìó8km¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ¥ÀèÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¥ÀèÀ°È÷Ï©Àþ¤Î¤É¤ì¤«¤¬»ö¶È²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Í¥ÀèÀ°È÷Ï©Àþ¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ö¶È²½¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤¬ÅÔ¤ò¤É¤¦Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£