Êì¿Æ»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¡¡ÎýÃº¤òÇ³¤ä¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¡Â©»Ò¤òÂáÊá¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ÇÎýÃº¤òÇ³¤ä¤·¤Æ70Âå¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï½»µïÉÔÄê¤Î46ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¤Ç¼«¾Î·úÃÛ¶È¤ÎËÜ´ÖµÁ¾°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê46ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÜ´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï1·î11Æü¤´¤í¤«¤é12Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÅÚº´À¶¿å»Ô¾¾Èø¤Î»³Æ»¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¡¢¼ÖÆâ¤ÇÎýÃº¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤ÎÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤«¤é¡Ö¼«»¦Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤Ï¡¢ÌµÍý¿´Ãæ¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«Êì¿Æ¤Ë³ÎÇ§¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦³²¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢ÌµÍý¿´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿Æ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£