ÄÌ³ØÏ©¤ÇÃæ³ØÀ¸¤¬°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ú¹âÃÎ¡Û
1·î15Æü¸áÁ°¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î°°Ãæ³Ø¹»À¸ÅÌ¤¬ÄÌ³ØÏ©¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ì¤ë¤è¤¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î°°Ãæ³Ø¹»ÄÌ³ØÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´³èÆ°¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÀ¸ÅÌ¤¬»²²Ã¤·¤¿¹âÃÎ»Ô¤ÎÌÏµ¼µÄ²ñ¡Ö¤³¤¦¤Á»ÖµÄ²ñ¡×¤Ç¡¢Ä«¤ÎÄÌ³Ø»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¤Ê¤¤»öÎã¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹âÃÎ»Ô¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤Ï¡¢Ä«8»þÁ°¤«¤éÀ¸ÅÌ²ñ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¹âÃÎ½ð°÷¤Ê¤É20¿Í¤Û¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÄÌ³ØÏ©Æâ¤Ë¤¢¤ë2¤«½ê¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¤Ï°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤Æ¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤È¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¡Ö¼Ö¤¬°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ë°ÂÁ´¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â²£ÃÇÊâÆ»¤ò¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÏ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£