¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù¡Ê¸å11¡§10¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¡¢²áµî¤Î¡ÈÊ£»¨¹üÀÞ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¤½¤¦¡ª¤µ¤ó¤Þ¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Îµ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ÈÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤Ï¡Ö´ØÀ¾¿Í¤¬°¦¤·¤¿25¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ¾ÃÌSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢2025Ç¯¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î29ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥¸¡¢²ÏËÜ½à°ì¡¢¿åÅÄ¿®Æó¤¬ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¡ÖÇ¯´Ö70»î¹ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬´ÆÆÄ¡¢¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò2¤Ä½Ð¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡Ö¤ªÁ°¡¢Åß¾ìÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¥·¥ç¡¼¥¸¤¬½ÐÎÝ¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬ÅðÎÝ¤Î¥µ¥¤¥ó¡£¡ÖÌ¿¤¬¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¥»¡¼¥Õ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë3Åð¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Áö¤ë¤ó¤«¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¤¬Íí¤ó¤Ç¤â¤¦¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î1¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤°¤é¤¤¤Ç¥¬¡¼¥ó¤È¥³¥±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦Ê£»¨¹üÀÞ¤è¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£²»¤â¥Ü¥¥Ü¥¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤â¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·»¤µ¤ó¡¢ÂÀÞ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¡©¡×¡£¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¤È¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢TVer¤Ç1·î22Æü¿¼Ìë0»þ17Ê¬¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
