¥Æ¥ìÅì¡¦ÎæÉ´²Ö¥¢¥Ê¡Ö¤Þ¤Ã¤·¤í¶äÀ¤³¦¡×¡¡Àã·Ê¿§¤Ç¤Î¾Ð´éS¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ª¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖÀã¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¥¹¥Æ¥¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÎæÉ´²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àã·Ê¿§¤Ç¤Î¾Ð´é¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·½Õ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÌÌ¡¢¤Þ¤Ã¤·¤í¡¢¶äÀ¤³¦¡×¤ÈÀã·Ê¿§¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤ê¤¢¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖÀã¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤¬¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£