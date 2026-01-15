¥È¥è¥¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¸ø³«¤Ø¡ª »Â¿·¡Ö¥Ä¥ë¥Ä¥ë´é¡×¡ß°ìÊ¸»ú¥é¥¤¥ÈºÎÍÑ¡ª ¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥¯¡¼¥Ú¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡É¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö¼¡´ü·¿¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¡È¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÉJMS»¥ËÚ2026¤ËÅÐ¾ì¡ª
60¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤«¤é¼¨¤¹¼¡¤Î°ìÊâ¤È¤Ï¡©
¡¡2026Ç¯1·î23Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¡Ë¤ò²ñ¾ì¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼»¥ËÚ2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ïµ®½Å¤ÊÂçµ¬ÌÏ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¿·¤¿¤Ê¥«¥í¡¼¥é¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¥È¥è¥¿¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ÖÎ¾Å¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡À¤Âå¥«¥í¡¼¥é¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÂæ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¼Â¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂÊª¤ò´Ö¶á¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥í¡¼¥é¤Ï1966Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥È¥è¥¿¤Î´ð´´¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ë¤ÏÃÂÀ¸60¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Î»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥«¥í¡¼¥é¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥«¥í¡¼¥é ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤ä¡Ö¼ÂÍÑÀ¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥«¥í¡¼¥é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»½ÑÌÌ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Æ°ÎÏÊý¼°¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤½ÀÆð¤ÊÀß·×»×ÁÛ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÂÐ±þ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ´Ä¶¤äÃÏ°èÆÃÀ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬²ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´¨ÎäÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¤³¤Î»×ÁÛ¤Î¸½¼ÂÀ¤òÍè¾ì¼Ô¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â½¾Íè¤Î¥«¥í¡¼¥éÁü¤«¤éÂç¤¤¯Æ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥°¥ê¥ë¥ì¥¹¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢²£°ìÊ¸»ú¤Ë¿¤Ó¤ëLED¥é¥¤¥È¤¬Ì¤Íè´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Äã¤¯¹½¤¨¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Î®Îï¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÈÂç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥À¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂÍÑ¼Ö¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¸«¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥í¡¼¥é¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ÕÍßÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½¾Íè¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¹©É×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ÀÊ¤ÏÁàºîÀ¤È½¸ÃæÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢½õ¼êÀÊ¤ä¸åÀÊ¤Ë¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¼¡À¤Âå¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ»½Ñ¡¢¿Ê²½¤·¤¿°ÂÁ´»Ù±çµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¥»¥À¥óÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î³«È¯¿Ø¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»×ÁÛ¤ÎÂ¿¤¯¤¬º£¸å¤Î»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Ä¹Ç¯¥«¥í¡¼¥é¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¥«¥í¡¼¥é¤¬Ä¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼»¥ËÚ2026¤Î²ñ¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥«¥í¡¼¥é ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂç½°¼Ö¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¼¡¤Î60Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¥í¡¼¥é¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î¥«¥í¡¼¥é¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£