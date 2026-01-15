¡ã»×½Õ´ü¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡ä¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤¬60%¤Ë¸º¤ê¡ÖÁþ¤¿¤é¤·¤¤¡×¤¬40%¤Ë¡Ä¤ï¤¬»Ò¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤è¤ê¤â¡ÖÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¡ÖÁþ¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¶Ã¤¡¢ºá°´¶¤òÊú¤¯¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®¤µ¤Êº¢¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ë°¦¤·¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð²Ä°¦¤¤¤È·ù¤¤¤ÎÈæÎ¨¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍÉ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ËÇº¤àÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ø»Ò¤É¤â¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾®¤µ¤Êº¢¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â100¡óÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï60¡ó¡¢¤¤¤äÈ¾¡¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÈ¿¹³´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£ÊÖ»ö¤Ï¾®À¼¡¢°§»¢¤âÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤È¸ÍÏÇ¤¤¤¬º®¤¶¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿¹³´ü¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡ª³Ð¸ç¤·¤Æ
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬È¿¹³´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ä¥é¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø·ù¤¤¤äÁþ¤¿¤é¤·¤¤¤È¤«¤Î´¶¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿´¤¬¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤â¾®5¤«¤éÃæ3¤Þ¤ÇÀí¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¤Îº£¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¡Ù
º£¤Ï¥Ä¥é¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£È¿¹³´ü¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò³ÎÎ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ä°¦¤¤¤Ï¤º¤Î¤ï¤¬»Ò¤ËÈ¿¹³¤µ¤ì¤ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤À¤è
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤â¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¾Úµò¤À¤è¡Ù
¡Ø²Ä°¦¤¤¤Î¤Ê¤ó¤ÆÌ¤½¢³Ø»ù¤Î¤¦¤Á¤À¤±¡£¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¤â¤¦À¸°Õµ¤¤À¤·¤¦¤ë¤µ¤¤¤·¥à¥«¤Ä¤¯¤·¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â20ºÐÁ°¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤·¥Ð¥¤¥Èµ¢¤ê¤Ë¥×¥ê¥óÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤¬Êó¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤è¡Ù
¡Ø¤É¤ó¤Ê¤ËÀ¸°Õµ¤¤Ç¤â¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£È¿¹³¤Ï¡È´Å¤¨¡É¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ì¼¤ÏÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤¬¹ó¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ä¤¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¡Ù
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¿¹³¤Ï¡¢¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀäÂÐÅª¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£È¿¹³´ü¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢¿ÍÂÐ¿Í¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ¤ï¤ë»þ´ü¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤Î¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¿´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ò¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
°ìÊý¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤À¤«¤é¹¥¤¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¦¤Á¤ÏÌ¼¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤òÀ¸ÍýÅª¥à¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø»ä¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò100¡óÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤Ë¤â¤½¤ÎÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤À¤È´°àú¤Ë±ï¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡¢¤È¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»Ãæ¡£È¿¹³´ü¤Ç¹¥¤ÅÙ¤Ï30¡Á40¡ó¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡Ù
¿Æ»Ò¤Ç¤â¡¢ÁêÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥à¥ê¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¾ð¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢µ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹©É×¤¹¤ëÊý¤¬¤º¤Ã¤È·úÀßÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ä°¦¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°¦¤ª¤·¤¤
¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¥à¥ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹â2¡¢Ãæ1ÃË»Ò¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤è¡ª¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Þ¤À²Ä°¦¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤«¤éËèÆü²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ù
¡ØÊ¢¤âÎ©¤Ä¤·¡¢¾®Áþ¤é¤·¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬Íî¤Á¹þ¤à¡£¿Æ¤Ã¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤è¤Í¡Ù
¡Ø»ä¤Ï¤ï¤¬»Ò¤Î¤³¤È¤ò²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤è¡Ù
ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¿´¤Î±üÄì¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë·Á¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
È¿¹³´ü¤Î¸å¤Ë¤¯¤ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×»×¤¤
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤Î´¶¾ð¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍÄ»ù¤Îº¢¤Î¡ÖÌµ¾ò·ï¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤«¤é¡¢»×½Õ´ü¤Î¡Ö°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¡×¤Ø¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤¿¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Î¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë»þ´ü¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÈ¿¹³´ü¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤À¤±¤¬µÕÉï¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎË½¸À¤ä¥Ü¥ä¤¤òÊ¹¤Î®¤¹¥¹¥¥ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£º£¤Ï¥Ä¥é¤¯¤Æ¤â¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤Ë²Ä°¦¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£È¿¹³´ü¤¬²á¤®¤¿¸å¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÆü¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£