¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÊÛÅö⁈¡×¹ÈÇòÉñÂæÎ¢
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÎàÂç³«µÓ»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯Ëö¤Î»×¤¤½Ð¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î»Ñ¤Ê¤É10Ëç¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ãæ¤Ç¤â¸«»ö¤Ê³«µÓ¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÊÛÅö⁈¡×¡ÖÂÎ½À¤é¤«¡£¤³¤ó¤ÊÂÎÀª¤·¤¿¤é¸å¤íÅÝ¤ì¤ë¤ï¡×¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Î¤ª¸Ô¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤é¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¥´¥¶¤È¤Ï¸À¤¨ÃÏ¤Ù¤¿¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£