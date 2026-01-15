¡Ö320ÄÌ¤ê¤°¤é¤¤¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤ÎWBC½Ð¾ì²ÄÇ½À¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¸½¾õÌÀ¤«¤¹
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬15Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ò»ë»¡¡£¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½Æþ¤ê¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿Ê¤à¤«¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÇÄ¹¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤È¤«¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹Èè¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤ºÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¤½¤ì¤¬»Å»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö320ÄÌ¤ê¤°¤é¤¤¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£