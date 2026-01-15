¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤À¤Ã¤¿¤éËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤¬ÀèÈ¯¤ÎÂç¹õÃì3¿Í¤Ë¼¨¤·¤¿¡Ö10¡ó¥Ù¥¢¡×¤Î¿ô»ú¡¡ÂæÆ¬´üÂÔ¤¹¤ë2¿Í¤Îà¿·ÀïÎÏá¤ÎÂ¸ºß¤â
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬15Æü¡¢ºòµ¨2·å¾¡ÍøÅê¼ê¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯3Åê¼ê¤Ë¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°10¡ó¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡×»ØÎá¤ò½Ð¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏºÇÂ¿¾¡¤òµó¤²¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£ÀèÈ¯¿ØºÆÊÔ¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¹õÃì¤¿¤Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡ºòµ¨14¾¡¡¢175¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿Âç¹õÃì¤ÎÎ®½Ð¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤òº£Ç¯½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡·êËä¤á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ö1¿Í¤ÇËä¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¸ì¤ëÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤¬¤Þ¤º´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ä¤ëÂç¹õÃì¤¿¤Á¤À¡£ºòµ¨2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤ÏÍ¸¶°Ê³°¤Ë¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¡£¡Ö3¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎºÇÄã¤Ç¤â10¡ó¤°¤é¤¤¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤Î3¿Í¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡3Åê¼ê¤¬ºòµ¨¤«¤é10¡óÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤¬17¥¤¥Ë¥ó¥°Áý¤Î184¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢Âç´Ø¤¬15¥¤¥Ë¥ó¥°Áý¤Î161¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¾åÂô¤¬14¥¤¥Ë¥ó¥°Áý¤Î158¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£3¿Í·×50¥¤¥Ë¥ó¥°¶á¤¤ÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤À¡£ºòµ¨160¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç6¿Í¡£¤¤¤º¤ì¤â¤Û¤Ü1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤À¤±¤Ë¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢´üÂÔÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È3¿Í¤ÎÊ³µ¯¤¬¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ËÂ³¤¯Åê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¡ÖÂçÄÅ¤ÏµîÇ¯È¾Ê¬¤·¤«Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£È¾Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦30¡¢40¡¢50¡ó¤°¤é¤¤¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤ÏÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¸åÈ¾Àï¤òÃæ¿´¤Ë6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÂçÄÅÎ¼²ð¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯6¾¡¤Î¾¾ËÜÀ²¤Ê¤É¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤âÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤Îà¿·ÀïÎÏá¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯Á´µÙ¤·¤¿¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢½ù¼ãô¦¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¡¢µîÇ¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÎÏ¤Î¾åÀÑ¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤É¤ì¤À¤±°ú¤½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÍ¤ÎÌò³ä¡×¡£2024Ç¯¤Ë9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòµ¨¤Ï¤±¤¬¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤ÎàÉü³èá¡¢ÂæÏÑµå³¦¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿½ù¤ÎÂæÆ¬¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÀÑ¤ß¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¡Ö°ìÅÙ¡¢²õ¤¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ³×¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈá´Ñ¤ÏÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´íµ¡´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£100¡óº£¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸½¾õ°Ý»ý¤À¤Ã¤¿¤éÌµÍý¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸½¾õ°Ý»ý¤À¤Ã¤¿¤éËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏàÄì¾å¤²á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë