¡½¡½¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï1·î20Æü¤Ç½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÅýÎÎÁªµó´ü´ÖÃæ¤«¤éÁ´ÊÆ³ÆÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝÊ¹¤«¤ì¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¡ÈÀäÂç¤Ê´üÂÔ¡É¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä±¢¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü»þÅÀ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï43.8¡ó¤Ç¡¢2025Ç¯1·î¤Î½¢Ç¤Åö½é¤Î50.5¡ó¤«¤éÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¡¢ÉÔ»Ù»ý¤¬»Ù»ý¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¹âÆ¤¹¤ëÊª²Á¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ç¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊª²Á¹â¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
Àè¤Û¤É¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó»ÔÆâ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æù¡¢ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ71¥É¥ë81¥»¥ó¥È¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó1Ëü1380±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¢6¥í¡¼¥ë¤Ç¤Ê¤ó¤È10¥É¥ë¡¢Ìó1580±ß¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ç¹â¤¯´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¹â¤¤¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Íñ¤â¹â¤¯¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê12¸ÄÆþ¤ê¡Ë5¥É¥ë¡¢Ìó800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬µíÆù¤Ç¡¢µîÇ¯12·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Æù¤Ï1¥¥í¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÌó17.8¡óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÇÌó2650±ß¤Ç¤¹¡£À¸³èÈñ¤Î°µÇ÷¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢£Êª²Á¹âÂ³¤¯Ãæ¡ÄÀ¯ºöÊÑ¹¹¤â
¡½¡½¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â´íµ¡´¶¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤âÈó¾ï¤Ë¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º·ÐºÑÀ¯ºö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤Î»Îµ¤¤Ï²óÉü¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢ÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢Êª²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹Ãø¤·¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñÆâ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ò¼é¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Í¢ÆþÉÊ¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ØÀÇ¤¬¡¢Êª²Á¹â¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¿Ê¤á¤¿Í×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢µíÆù¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¿©ÎÁÉÊ¤ò´ØÀÇÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¯ºöÊÑ¹¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Ç¹â½êÆÀ¼Ô°Ê³°¤Î¹ñÌ±¤Ë1¿Í2000¥É¥ë¡áÌó30Ëü±ß¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊª²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºFRB¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤Ç¤¢¤ë2¡ó¤ò¾å²ó¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÁýÅÄµ¼Ô¤¬¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤Ïº¤Æñ¤«¡×¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î¿³È½¤È¤Ê¤ëÃæ´ÖÁªµó¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤ÎºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤È¤â¸À¤¨¤ëÊª²Á¹â¤ÎÂÐºö¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢11·î¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¬¤ÊÖ¤·¤ò·×¤ë¤Î¤«¡£¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£