°úÂà£³¥«·î¤Ç£±£µ¥¥í¤Î¸ºÎÌÌÀ¤«¤·¤¿¸µÊõÉÙ»Î¡¢£±½µ´Ö¤Ç£±£°¥¥íÁýÎÌ¤·¤¿·Ð¸³¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Ê¨¤«¤»¤ë
¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£µÆüÌÜ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¶Í»³¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆÊõÉÙ»Î¡Ë¤¬¡¢´ÛÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£¾®ÌîÀî¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâËÌÂÀ¼ù¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Ç¡¢ÁêËÐ¿ÍÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå£±£·£°¥¥í¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï¡¢Ìó£±£µ¥¥í¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¤Ç£¶¡¦£³¥¥í¤ò£±¿©¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÂç¿©´Á¤Ï¡Öº£¤Ï¤ªÃãÏÒ£±ÇÕ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â£²¡Á£³¥¥í¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££µ·î£³£±Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°úÂàÁêËÐ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë£µ¥¥í¤Û¤É¸ºÎÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã»´ü´Ö¤Ç°ìµ¤¤ËÁýÎÌ¤·¤¿·Ð¸³¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶áÂçÆþ³Ø¸å¡¢£³£°¥¥í¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Í»³¿ÆÊý¡£²Æ¹ç½É¤ÎÁ°¤ËÁýÎÌ»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó£±£°¶Ì¡¢Íñ¤ò£±£°¸ÄÍî¤È¤·¤Æ¡¢·î¸«¤¦¤É¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Ï¤ó¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ç£³ÇÕ¡££±½µ´ÖÌë¿©¤Ë¤·¤¿¤é¡¢£±£°¥¥íÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÀî¿ÆÊý¤Ë¤è¤ë¤ÈÎÏ»Î¤Î¸ºÎÌ¤ÎÀáÌÜ¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î´ûÀ½ÉÊ¤òÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÎÏ»Î¤«¤é¿Í´Ö¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¶Í»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö²¼¤Ï£´£Ø£Ì¤ò¤Ï¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£