¡Ú²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡Û°¦»Ò¤µ¤Þ½é¤Î±Ó¤ß¾å¤²¡¡¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¹þ¤á¡Ä¡ÈÏÂ²Î¤Î»Õ¡É¤¬¸ì¤ë²Î¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¡×
1·î14Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·½Õ¹±Îã¤ÎµÜÃæ¹Ô»ö¡¢¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¡£
2026Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¡£1Ëü4000¼ó¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿10¿Í¤ËÂ³¤¡¢¹ÄÂ²ÂåÉ½¤ÎÏÂ²Î¤È¤·¤Æ¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î²Î¤¬±Ó¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÆüËÜ¸ì¤ò¡¡³Ø¤Ö¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤é¤Î¡¡ÌÀ¤ë¤À¼¤Ï¶µ¼¼¤ËËþ¤Ä¡Ù
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬±Ó¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿°Û¹ñ¤ÎÃÏ¡¦¥é¥ª¥¹¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¡£
ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¼ø¶È¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¡¢¡È¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ®µ¤¡É¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡È»×¤¤¡É¡Ö¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¡×
º£²ó¤Î²Î²ñ»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²¿ÅÙ¤â¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢²Î²ñ»Ï¤ÎÁª¼Ô¤Ç¹Ä¼¼¤ÎÏÂ²Î¤ÎÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¢±ÊÅÄÏÂ¹¨¤µ¤ó¡£
±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤é5¤Ä¤Î²Î¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ä¼¼¤ÎÏÂ²Î¤ÎÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¡±ÊÅÄÏÂ¹¨¤µ¤ó¡§
º£²óºî¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥é¥ª¥¹¤Î²Î¤¬5¼ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²Î¤Î´°À®ÅÙ¤¬ËèÇ¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
5¼ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò²Î¤ï¤ì¤¿²Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤Ü²¿¤â¼êÄ¾¤·¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¶¯¤¤»×¤¤¡£
±ÊÅÄÏÂ¹¨¤µ¤ó¡§
¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤¿³°¹ñË¬Ìä¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤«¤Ë¡¢¼«³ÐÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¤¤«¤Ë¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÎÁÇÄ¾¤µ¡¢Î¨Ä¾¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¡£
¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¸ø¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¡£
2027Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÎ¹¡×¡£±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÅÄÏÂ¹¨¤µ¤ó¡§
¡Êº£¤Î¡Ë¡Èµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ËÂ¨¤·¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Î¤ò¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡£
¡Öº£¤Î¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢º£¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¡£¤½¤ì¤ò²Î¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤»þ´ü¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡¡1·î15ÆüÊüÁ÷)