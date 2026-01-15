¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¡ÖÌµ¸Â¤Î»Ä¶Á¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª 38¼ï¤Î¥«ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¥´ー¥ë¥Ç¥óÈÇ¤Ç¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ö½ªËö¤Î¥à¥í¥¾¥ó¥É¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë
¡Ú¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¡ÖÌµ¸Â¤Î»Ä¶Á¡×¡Û 1·î14Æü ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡Blizzard Entertainment¤Ï¡¢PC/¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¡ÖÌµ¸Â¤Î»Ä¶Á¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò1·î14Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¥«ー¥É¡Ö¥ß¥í¥¯ー¡×¤ä¡¢¡Ö¥á¥¤¥¸ + ¥¦¥©¥ê¥¢ー¡×¡¢¡Ö¥É¥ë¥¤¥É + ¥Çー¥â¥ó¥Ï¥ó¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥¦¥©ー¥í¥Ã¥¯ + ¥Ï¥ó¥¿ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¼ï¤Î°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»ý¤Ä¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢38¼ï¡¢72Ëç¤Î¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤Ï2,170±ß¤Þ¤¿¤Ï2,000¥´ー¥ë¥É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥óÈÇ¤Î¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¤Ï10,130±ß¤Þ¤¿¤Ï10,000¥´ー¥ë¥É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥óÈÇ¤Ë¤Ï¥Üー¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¡Ö½ªËö¤Î¥à¥í¥¾¥ó¥É¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¡ÖÌµ¸Â¤Î»Ä¶Á¡×¤Î¥«ー¥É¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¤ÎÎ¹¿Í¤¿¤Á¡×¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
